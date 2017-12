V Trnave sa predstavujú mladí českí umelci

Trnavská galéria Jána Koniarka predstavuje v Synagóge – Centre súčasného umenia – na výstave Escape:cz (Únik:cz) diela mladých českých umelcov, ktorí sú poslucháčmi Školy nových médií na pražskej Akadémii výtvarných umení (ateliér Michaela Bielického).

6. jún 2003 o 12:00

Vo výbere kurátorky Anety Mony Chisy, ktorá zároveň pôsobí ako odborná asistentka v tomto ateliéri, sa predstavujú piati autori so svojimi videami: Ondřej Brody: Dokumentárny klip, 2003, Jiří Brouček: Pankáč, 1999, Tomáš Kulišťák: Zlé sny, 2001, Milan Mikuláštík: Beethovenovo ticho, 2000 a Tamara Moyzes: Bez názvu, 2002 (na snímke). Výstava, ktorá sa koná v rámci festivalu Multiplace 2 (new media event), trvá do 22. júna.

„Spoločnou črtou vybraných diel je reflexivita, reprezentácia a bádanie v každodennom živote,“ hovorí kurátorka. „Všetky práce sú prezentované v slučke, čo neznamená len jednoduché, bezvýznamné opakovanie nejakého originálu, sekvencie a či leitmotívu: práve týmto opakovaním môžu práce dostať nové významy, môžu vzniknúť nové možnosti interpretácie a všeobecne otázka slučky generuje zaujímavé a rôznorodé odpovede na pojem kultúrnej reprodukcie ako takej.“

(kul)