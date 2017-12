Slovenské publikum si bude môcť vychutnať koncert speváčky Suzanne Vega

6. jún 2003 o 14:00 © TASR 2003

Bratislava 6. júna (TASR) - Populárna francúzska speváčka a gitaristka Suzanne Vega, ktorá patrí medzi lídrov európskej folkrockovej a country scény, vystúpi 18. júna v bratislavskom Parku kultúry a oddychu. Fanúšikom predstaví svoj tohtoročný album s názvom Retrospective, ktorý je kolekciou jej najznámejších piesní a najväčších hitov.

Charizmatická Francúzka sa rozhodla vstúpiť medzi hudobníkov v 80. rokoch, keď začala hrávať v kluboch. Zlom v jej tvorbe nastal po jednom z koncertov bývalého speváka kultovej skupiny Velvet Underground Lou Reeda. Podľa speváčky bol Reed prvým umelcom, ktorý poznal a v skladbách aj vedel vyjadriť spôsob života a podmienky, v akých ona sama vyrastala. Jeho tvorba opisovala konfliktné vzťahy na ulici a boj o prežitie v ghette. "Vtedy som pochopila, že aj naďalej môžem byť folkovou pesničkárkou, ale zároveň akoby sa vo mne otvorila nová kapitola," vyhlásila.

V roku 1985 vydala svoj prvý album s jednoduchým titulom Suzanne Vega, z ktorého pochádza aj jej úvodný hit Marlene On The Wall. Napriek skromným očakávaniam sa z neho predalo takmer milión kusov a prestížny svetový hudobný časopis Rolling Stone zaradil túto platňu medzi sto najlepších albumov 80. rokov.

O dva roky neskôr prišla na rad ešte úspešnejšia kolekcia s názvom Solitude Standing a piesne ako My Name Is Luka či Tomďs Diner si podmanili poslucháčov a rozhlasové hitparády na celom svete. Suzanne Vega sa okamžite stala osobnosťou a pojmom medzi folkovými hudobníkmi v Európe i v Amerike.

Nasledovali ďalšie štúdiové platne Days Of Open Hand, 99,9řF, Nine Objects Of Desire a Songs In Red And Gray. Okrem toho úspešná interpretka začala písať krátke literárne príbehy a poéziu a vydala niekoľko kníh.

Suzanne Vega bude mať na bratislavskom koncerte aj predkapelu v podobe formácie Jakub Noha Band. Z metropoly Slovenska sa presunie do Prahy a jej turné bude pokračovať prakticky celé leto.