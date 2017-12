Výstava o vývoji bicyklov od minulosti až po súčasnosť

VIEDEŇ 6. júna (SITA) - Výstava s názvom „Bicykel - od dreziny k špičkovému stroju“ v priestoroch viedenského Technického múzea predstavuje rozmanitú históriu bicykla. Viac ako 100 vynikajúcich a čiastočne i kurióznych exponátov z vlastnej zbierky múzea,

7. jún 2003 o 9:32 NULL

i zapožičaných strojov zo zahraničia si možno pozrieť do 15. júna. Interaktívna výstava približuje popri technickom vývoji i sociálno-kultúrne súvislosti histórie vývoja európskeho bicykla, načrtáva jeho prínos k emancipácii žien ako aj „objavenie prírody“ a vzdialenejších cieľov práve prostredníctvom bicykla. Ako dodáva agentúra Compress, okrem techniky bicyklovania sa návštevníci múzea oboznámia i s najnovším vývojom v oblasti príslušenstva, výstroja alebo stravy pre športovcov.

Okruhmi výstavy sú témy Bicykle v rokoch 1900 až 1930 - od luxusného výrobku k masovému produktu, Ženy a bicykel, Závodné bicykle 20. storočia a iné. Dôležité miesto zaujímajú i aktuálne tendencie tohto módneho dopravného prostriedku.

Technické múzeu na ulici Mariahilfer Str. 212 vo Viedni je otvorené v pondelok až sobotu od 9:00 do 18:00, každý štvrtok do 20:00. V nedeľu od 10:00 do 18:00. Základné vstupné stojí 8 eur, zľavnené 5 eur a deti do 6 rokov majú vstup zdarma.