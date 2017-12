Svätopluk Malachovský: Silvester nemám rád

Otec bol známy operný spevák Ondrej Malachovský. Brat je operný spevák Martin Malachovský. Manželka je skladateľka a klaviristka Ľubica Malachovská Čekovská, sestra hudobníka a speváka Mariána Čekovského. SVÄTOPLUK MALACHOVSKÝ sám dlhé roky spieval v opere, no už pätnásť rokov tvorí komickú dvojicu s Reném Štúrom. V seriáli Dvojičky si však partnera robil sám.

30. dec 2015 o 22:57 Iris Kopcsayová

Považujete sa skôr za herca alebo za zabávača?

Mám oveľa bližšie ku komike. Vôbec ma neťahá k veľkým dramatickým úlohám, komédiu a zábavu považujem za jeden z najťažších žánrov. Rád sa schovávam za rôzne postavičky. To, čo robím, ma baví. Ľudia vnímajú komédie ako ľahší žáner, ale vôbec nie je jednoduché urobiť zábavu tak, aby výsledok vyzeral jednoducho.

Ažkeď vás človek vidí v divadle, napríklad v predstavení Mínus dvaja s Bolkom Polívkom a Milanom Lasicom, uvedomí si, že ste herec a nielen zabávač z obrazovky.

To predstavenie som s nimi pôvodne nenaštudoval, až neskôr ma oslovili, aby som nahradil Petra Šimuna, ktorý bol pracovne vyťažený. Predstavenie sa mi veľmi páčilo už na premiére, moja manželka doň robila hudbu. Keď mi potom ponúkli účinkovanie, okamžite som súhlasil. Napriek tomu, že tam hrám len menšiu postavu - neúspešného samovraha. No nie je to až také dramatické, komično z tej postavy vylieza.

S Jurajom Kemkom v zábavnej relácii televízie Markíza Kredenc. (zdroj: TV Markíza)

Neprekáža vám, že tam s Luciou Siposovou robíte len nahadzovačov Polívkovi a Lasicovi?

Vôbec nie. Je to obrovská česť, jeden zo splnených snov hrať s týmito dvoma pánmi, a aj obrovská škola. S Bolkom sme sa už stretli uňho v Manéži, kam nás pozval s Reném.

Predstavenie sa začína tým, že jednému z pacientov lekár predpovie týždeň a druhému dva týždne života, lebo sú vážne chorí. Bavíte sa na ňom?

Bavím sa, text je nádherný, smutno-smiešny. A páni Lasica a Polívka sú fantastickí hráči.

So synom Teom, s manželkou, hudobnou skladateľkou Ľubicou Čekovskou a jej synom Adamom z predchádzajúceho vzťahu. (zdroj: Archív S.M.)

Tvoríte komickú dvojicu s Reném Štúrom, pred pár rokmi ste mali aj vlastnú televíznu šou Ooops!, ktorá však na obrazovke skončila. Máte pocit, že sa v role zabávača dostatočne realizujete?

Určite áno. Povedal som si dokonca, že už budem musieť trošku ubrať z tempa, lebo je všetkého veľa. S Miškom Kubovčíkom hráme v predstavení v L + S Skaza Titaniku, hráme tiež veľa v Radošinskom naivnom divadle a ešte sme spolu aj v Kredenci. Už som začal hovoriť na pracovné ponuky aj „nie“ – hoci je to v dnešnej dobe veľký luxus. Ale treba ustriehnuť mieru, aby nás nebolo na obrazovke priveľa. A snažím sa tiež čas medzi divadlom a televíziou vyplniť tým, že som s rodinou.

Nájdete si čas na syna?

Jasné, musím. Ale viem si predstaviť, že by som s ním bol ešte viac.

Aké ohlasy máte na seriál Dvojičky, kde hráte dvojúlohu?