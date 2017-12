Muse ani Radiohead nečakajme, na Pohodu sa vrátia The Prodigy

Agresívna britská kapela sa do Trenčína vráti po jedenástich rokoch. Michala Kaščáka prekvapilo, že Muse vystúpi na Szigete.

10. feb 2016

TRENČÍN. BRATISLAVA. Niekomu to pripomínalo jazvu Harryho Pottera, niekto v tom videl znamenie, že David Bowie vstane z mŕtvych a konečne navštívi trenčiansku Pohodu. Organizátori včera na svojom Facebooku zverejnili grafickú hádanku, ktorá mala fanúšikom napovedať meno ďalšieho headlinera tohto ročníka.

Pravdu mala väčšina, ktorá v symbole pripomínajúcom blesk videla písmeno „i“ z loga britskej kapely The Prodigy. Organizátori v stredu v raňajšom vysielaní Rádia_FM potvrdili, že sa dvojnásobní držitelia ceny Brit Awards a predstavitelia agresívnej tanečnej hudby vrátia na Slovensko.

„Ak som si mal vybrať jedno meno zo všetkých ročníkov Pohody, ktoré by som chcel zopakovať, tak to boli práve oni,“ hovorí šéf festivalu Michal Kaščák pre SME.

video //www.youtube.com/embed/xMVTKOoy1uk

The Prodigy nezabudli

„Je tu fakt pohoda. A po pohode prídu Prodigy,“ žartoval Meky Žbirka, keď pred vyše desiatimi rokmi čakal na vystúpenie extravagantných The Prodigy na trenčianskom letisku. Vtedy zahrali hlavne staršie hity a do vystúpenia im zasiahla aj prietrž mračien.

Kaščák hovorí, že vystúpenie bolo v roku 2005 nezabudnuteľné aj pre samotných umelcov. „Videl som ich koncerty viackrát, niektoré boli silnejšie, niektoré slabšie, ale bez preháňania ten na Pohode bol najlepší,“ spomína. Teraz s agentom kapely rokuje Pohoda o dĺžke vystúpenia, mali by hrať až 90 minút.

video //www.youtube.com/embed/xB_nKpEkILs

Radiohead neprídu

Oznámenie The Prodigy prichádza dva dni po správe, že Muse vystúpia na Szigete. Kaščák priznáva, že sa o nich tento rok pokúšali, rovnako ako o Radiohead.

„Najprv sme dostali informáciu, že na žiadnych festivaloch nevystúpia, preto nás prekvapilo, keď si to rozmysleli. S ich agentom sme v dobrom vzťahu, preto verím, že sa v budúcnosti prekvapím milo v tejto otázke. Musím ale priznať, že už Radiohead pre mňa nie sú tak zásadnou otázkou,“ hovorí Kaščák a potvrdzuje, že tento rok neprídu.

Február je pre Kaščáka ako organizátora festivalu každoročne náročné obdobie, on to nazýva aj najdepresívnejším. „Je to čas, keď okolo vás lieta mnoho potvrdení na iných európskych festivaloch, máte veľa vecí vo vzduchu a málo z nich je potvrdených.“

video //www.youtube.com/embed/GVV06jTYjeY

Chceli whisky

The Prodigy vystúpili aj pred štyrmi rokmi v Bratislave, keď ich na podiu ovievalo kvôli horúčave osem obrovských ventilátorov a keď si od organizátorov vypýtali veľké množstvá 18 ročnej whisky. A keď sa vám za nimi chcelo vycestovať, mohli ste ich najnovšie hity vidieť v novembri vo Viedni.

Môžeme predpokladať, že aj v júli na Pohode kapela zahrá skladby z posledného albumu The Day is My Enemy, ktorý vydala pred rokom v apríli. Ten získal rozporuplné reakcie: aj keď sa umiestnil na vrchol albumového rebríčka vo Veľkej Británii a niektorí publicisti v ňom videli silný návrat na scénu, iní (ako napríklad portál The Line of Best Fit) z neho cítili vyhoretie a bezradnosť.

Zostala im besnosť?

Ako aj predtým, jednotlivé čísla na albume pozostávali z prudkých rytmov, jednoduchých syntetizátorových melódií a rozhnevaných hlasov. Či v nich zostala typická besná energia, uvidíme deviateho júla. Pravdu môže naznačiť recenzia ich koncertu v britskom Newcastli, ktorý denník Guardian pred rokom opísal ako „stále veľmi šialený napriek veku kapely.“ The Prodigy sú známi aj tým, že na pódiu využívajú prudkú svetelnú šou, divoké masky a líčenie.

Oznámením The Prodigy už festival Pohoda uzavrel mená najväčších hviezd na hlavnom pódiu (PJ Harvey, Sigur Rós), aj keď sa chystá v najbližšom období oznámiť ešte tri štvrtiny z celkového zoznamu účinkujúcich.