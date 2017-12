Meno ruže je poctou rukopisu

Pravda je komédia, na to Umberto Eco nikdy nezabúdal. V jeho najslávnejšom románe pre ňu horela história.

20. feb 2016 o 14:34 Eva Andrejčáková

Film Meno ruže podľa svetoznámeho románu Umberta Eca nakrútil francúzsky režisér Jean Jacque Annaud v roku 1986 v hlavnej úlohe so Seanom Connerym.

BRATISLAVA. Opátstvo v Melku slúži ako duchovný stánok Dolného Rakúska už celé stáročia. Patrí k najúžasnejším barokovým stavbám Európy.

Práve tu objavil v 17. storočí abbé Vallet, veľký vzdelanec, ktorému vďačíme za dejiny benediktínskej rehole, vzácny rukopis zo 14. storočia. Mních Adson v ňom opisuje strašný príbeh o záhadných vraždách v opátstve, kde mnísi čakajú na apokalypsu.

Dnes ho pozná celý svet vďaka Umbertovi Ecovi, jednému z najväčších filozofov súčasnosti. Je až určujúce, že impulz spracovať príbeh do románu dostal v Československu, len pár dní pred vstupom ruských vojsk v auguste 1968, vo svojej milovanej Prahe.

Sean Connery ako mních William a Christian Slater ako jeho novic Adson vo filme Meno ruže.

Tu čítal knihu abbého Valleta, odtiaľto musel v silnom duševnom rozpoložení počas invázie odísť za rakúske hranice a práve vtedy sa, očarený strhujúcim príbehom, vybral hore Dunajom po jeho stopách, stojac pred dlhým bádaním.

Jeho román Meno ruže vyšiel v roku 1980 a stal sa kľúčovým postmoderným dielom. Spomienka na československý impulz sa stala jeho plnohodnotnou súčasťou.

Meno ruže je nádhernou poctou dobrému rukopisu, médiu knihy, významu estetiky, sile filozofie a múdrosti histórie. Pútavý detektívny príbeh, dôvtipne odhaľujúci autorove obrovské vedomosti a šalamúnsky vyzdvihujúci autorovu teóriu znakov a ich významov, siaha až k Aristotelovej poetike.

(zdroj: OUTNOW.CH)

Práve tej sa totiž stredovekí inkvizítori báli. Nechceli velebiť smiech, ktorý bol už v časoch starého Grécka nástrojom pravdy.

Pravda je komédia, na to Umberto Eco nikdy nezabúdal, aj preto ju rád šifroval a dostával svojho čitateľa zľahka tam, kam chce. Jeho osobnosť a dielo otvárajú nekonečné množstvo otázok. Dával ich on sám, naplnený dejinami sveta a vystavený stále novým kultúrnym javom svojej doby, ktoré sa do poslednej chvíle pokúšal obsiahnuť.