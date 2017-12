Šesť vecí, ktoré možno čakať od filmu Olivera Stonea o Snowdenovi

Veľký režisér a zároveň provokatér má blízko ku konšpiračným teóriám. Trailer na jeho nový film je už vonku.

1. máj 2016 o 10:13 Kristína Kúdelová

Ľudia nepotrebujú slobodu, ľudia potrebujú bezpečnosť, počul mladý Edward Snowden, keď nastupoval do CIA. O niekoľko rokov sa rozhodol, že zverejní informácie z tajných programov Americkej bezpečnostnej agentúry NSA. Držiteľ troch Oscarov a mimoriadne angažovaný režisér Oliver Stone sa oňho prirodzene zaujímal. Snowden sa stal Američanom na úteku a zároveň človekom, ktorý vyprovokoval spoločnosť i politikov k veľkej úlohe: k ľuďom ako on treba zaujať postoj. Aký ho bude mať Stone? Videli sme čerstvý trailer, poznáme jeho prechádzajúce filmy i súčasné politické názory, preto sa dá predpokladať, že keď príde Snowden na jeseň do kín, uvidíme:

1. Útok na politiku národnej bezpečnosti

Oliver Stone nesúhlasí s politikou Spojených štátov, je jedným z jej najväčších kritikov. To zostáva konštantou bez ohľadu na to, akého prezidenta práve majú. "Zo Spojených štátov je krajina posadnutá národnou bezpečnosťou, všetko tomu podriaďuje," povedal pred dvomi rokmi v rozhovore pre SME. Slovensko a ostatné európske krajiny vtedy vyzýval, aby sa proti nim postavili, vyvažovali ich moc a nedovolili im ovládať celý svet. Vo svojom filme ukáže Edwarda Snowdena (hrá ho Joseph Gordon-Levitt) ako mladého vlastenca, ktorý chcel byť vojakom americkej armády. No zranil sa, a keď mu ponúkli prácu v CIA, nahliadol do národnej "paranoje". Stone považuje za hrdinstvo, že informácie o tajných bezpečnostných programoch poskytol novinárom.

2. Kritika západnej Európy

Ak Stone vyrozpráva Snowdenov príbeh až do súčasnosti, určite načrtne aj svoje sklamanie z postoja európskych krajín. Myslí si, že Európa mu mala poskytnúť azyl, a Francúzsko na prvom mieste.

Oliver Stone. (zdroj: SITA/AP)

3. Thriller

V prvej časti bude zrejme film exhibíciou mladíckej dravosti, šikovnosti, duchaplnosti, odvahy. Približne v polovici však Snowden narazí na odpor štátu. A keďže poznáme názory Olivera Stonea, môžeme počítať s tým, že štát dostane vo filme podobu neviditeľného, ale všadeprítomného a všemohúceho monštra. Edward Snowden sa stane štvancom, pre ktorého dnes niektorí americkí politici navrhujú trest smrti.

4. Konšpiračné teórie