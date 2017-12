Vedel, kedy je ho dosť. Bol soľou nad zlato

Mari Törőcsik: Teraz verím v nebo

Karol Machata a Mari Törőcsik. Maďarská herečka si spomína na to, ako sa ich zaľúbená dvojica z Dáždnika svätého Petra dala unášať filmovou atmosférou.

„Také filmy ešte dávajú? Veď to bolo tak dávno! Ale to rád počujem,“ čudoval sa Karol Machata, keď sme mu pred dvoma rokmi naposledy zatelefonovali. Chceli sme si s ním zaspomínať na Dáždnik svätého Petra, filmovú klasiku z roku 1958, na ktorom spolupracovali slovenskí i maďarskí filmári.

Mohlo ho byť viac ako Rusov

Karol Machata si v ňom zahral mladého, driečneho advokáta po boku vychádzajúcej hviezdy maďarskej hereckej scény, mladučkej Mari Törőcsikovej. Obaja hlavní predstavitelia sa dali atmosférou príbehu lásky krásne uniesť.

„Nikdy som nemala herecké túžby ani úlohy, o ktorých by som snívala,“ hovorí pre SME jedna z najuznávanejších maďarských herečiek. Vždy som si priala skôr dobrých spolutvorcov. Veľkých Rusov som aj dostala – Jurija Ľubimova či Anatolija Vasilieva. No aj v osemdesiatke stále ľutujem, že som len veľmi zriedka mohla pracovať so slovenskými kolegami. Lenže naša herecká kariéra je nevypočítateľná,“ vraví.

Bol ako brat

V Česku vnímala ako svojho brata Jiřího Menzela, hoci nikdy na filme nespolupracovali. Na Slovensku jej boli ako bratia dvaja umelci: Jozef Kroner a Karol Machata. Dáždnik svätého Petra vraj nakrúcali s Machatom ešte skôr, než stretla svojho budúceho manžela, režiséra Gyulu Maára.

„Bol to herec veľkého formátu, veľmi milý človek,“ hovorí Mari Törőcsik. „Bolo také upokojujúce stáť na pľaci vedľa neho. Že bol vraj do mňa počas nakrúcania zaľúbený, som sa dozvedela len pred pár rokmi z jedného rozhovoru. Je mi veľmi ľúto, že odišiel. Nepovažujem sa za veriacu, verím vo svojho vlastného Boha. No ak jestvuje nejaký nebeský herecký súbor, a dúfam, že áno, tak by som sa v ňom s Karolom Machatom ešte veľmi rada stretla.“

(ea)