So sestrou dvojičkou prežila Mengeleho pokusy

Oveľa ťažšie bolo odpustiť vlastným rodičom než nacistom, tvrdí Eva Korová, obeť holokaustu.

13. máj 2016 o 15:57 Alena Štifilová

Minulý rok obletela svet fotografia, na ktorej Eva Korová, obeť holokaustu, objíma Oskara Gröninga, bývalého dozorcu z koncentračného tábora v Osvienčime. V dokumente Dievča, ktoré odpustilo nacistom (v premiére na stanici National Geographic Channel 12. júna) vysvetľuje svoje pocity.

Scéna sa odohrala vlani v apríli počas súdneho procesu s 93-ročným dobrovoľníkom SS Oskarom Gröningom. 82-ročná Eva Korová pricestovala do nemeckého Lüneburgu zo Spojených štátov ako svedkyňa a po skončení svojej výpovede podišla k Gröningovi a objala ho. V preplnenej sále nastalo ticho a zdesenie.

„Nebolo to plánované. Bolo to normálne stretnutie dvoch starých ľudí. Tak sa predsa majú k sebe starí ľudia správať,“ vysvetlila neskôr. Vyvolala však pobúrenie, v sále sa nachádzalo 65 preživších svedkov, z nich 49 proti nej spísalo petíciu.

82-ročná Eva Korová, rodená Mozesová. (zdroj: NGC)

Pokusné dvojčatá

Eva Korová sa dostala do Osvienčimu ako desaťročná s rodinou. Hneď po príchode ju so sestrou, dvojčaťom Miriam oddelili a poslali k doktorovi Mengelemu. Rodičia a dve staršie sestry zahynuli, ona len silou vôle prežila pokusy Anjela smrti, ako Mengeleho prezývali.

„Vedela som, že nesmiem zomrieť kvôli Miriam. Keby som zomrela, Mengele by ju okamžite usmrtil injekciou do srdca a urobil by porovnávacie pitvy,“ spomínala na sériu troch injekčných dávok, ktoré jej spôsobili vysoké horúčky a podľa Mengeleho slov ju mali do dvoch týždňov zabiť.

Obe sestry sa nakoniec dožili oslobodenia tábora, vrátili sa do rodného Rumunska a po piatich rokoch emigrovali do Izraela. Tam sa Eva Korová zoznámila so svojím manželom Američanom a odsťahovala sa do USA, kde založila múzeum holokaustu.

Oslobodenie Osvienčimu. V stred Eva, vpravo Miriam. (zdroj: NGC)

Štyri roky väzenia

Obhajoba tvrdila, že Oscar Gröning sa na vraždení priamo nezúčastňoval a ako jeden z mála bývalých členov SS dobrovoľne vypovedal o zverstvách, ktorých bol svedkom, čím výrazne prispel k objasneniu zločinov nacizmu.

Novinárom povedal, že sa tak rozhodol, keď sa začal stretávať s popieraním holokaustu.