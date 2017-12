PJ Harvey priniesla hudbu vojnových zón (štvrtok na Pohode)

Festival Pohoda na trenčianskom letisku privíta tridsaťtisíc návštevníkov. Vo štvrtok večer vystúpi speváčka PJ Harvey aj excentrické zoskupenie Gogol Bordello.

7. júl 2016 o 14:27 Gabriel Kuchta, Marek Hudec, Dávid Tvrdoň

Štvrtok na Pohode, minútu po minúte

00:00 Hviezda prvého večera Pohody PJ Harvey strávila istý čas na cestách. Navštevovala vojnové zóny a snažila sa pochopiť, prečo sa ľudia zabíjajú. Aj na trenčianskom letisku prenikavo spievala o tom, ako deti miznú a miznú, zatiaľ, čo ju sprevádzalo dramatické kvílenie saxofónu.

Téma vojny sa vlastne niesla celým hodinu a pol trvajúcim vystúpením. Najprv sa v jeho úvode ozývalo len bubnovanie ako pri raňajšej rozcvičke v kasárňach a na pódium britská speváčka prišla s čiernou čelenkou.

Dunivá pieseň Ministry of Defense z jej najnovšieho albumu znela naživo ešte dôraznejšie, počas nej sa za pódiom dvíhala vysoká členitá stena ako zo sídliska niekde na Blízkom Východe.

Temnú atmosféru textu v ktorom sa spomína koniec sveta potom preťala veselšia melódia zdôrazňujúca nádej aj v tých najtemnejších časoch. V Community of Hope totiž vymenúvala miesta, ktoré by si síce zaslúžili zbúranie, ale napriek tomu majú zmysel pre chudobné komunity.

Nálady sa počas koncertu neustále striedali, smútok s eufóriou, zahĺbenosť s hlučným chaosom, no tieto polohy sa prelievali veľmi voľne a nenásilne. Veľa sa netancovalo, tisícky ľudí skôr potichu vstrebávali obsah jednotlivých motívov. Jemné osvetlenie tvorilo intímnu kulisu pre básnické texty opisujúce pokrivenie spoločnosti. Medzi piesňami sa zas reflektory vypli a v momentoch ticha sa na pódiu mihali len tiene.

Koncert mal niekoľko vrcholov, jedným z nich bola zaľúbená pieseň The River of Acatonia, kedy sa vážny tón koncertu trochu uvoľnil a dovolil divákom, nech nájdu v dave milovaných.

Na vystúpenie si PJ Harvey priniesla aj dlhoročného spolupracovníka Johna Parisha.

22:15 Aj koncert PJ Harvey môžete sledovať naživo na stránke festivalu Pohoda.

21:30 Svoj prvý koncert v Európe odohrali vraj kedysi v trenčianskom kine Moskva. Gogol Bordello sa potom vrátili na Slovensko na festival Pohoda v roku 2006 a prišli aj teraz, na jeho dvasiate jubileum. Pri západe slnka rozpútali hlučnú diskotéku, ktorá miešala rockové rytmy s prvkami východoeurópskej folklórnej a rómskej hudby.

Spevák kapely Eugene Hütz je očividne veľký šoumen, celé vystúpenie preskákal, niekedy do publika rozlieval víno, inokedy mával kyticou kvetou. Jeho lamentujúci prejav síce mohol niekedy pripomínať krčmový spev o štvrtej v noci, no dobre tým dopĺňal dramatický tón piesní s clivými sólami huslistu a akordeonistu.

Atmosféru koncertu sa síce snažili zjemniť tanečnice, no hodinu a pol trvajúci koncert mohol napriek tomu unaviť trochu monotóne znejúcimi kombináciami akordov dvoch elektrických gitár a španielky. Publikum aj tak najviac rozhýbal ich hit Start Wearing Purple

20:00 Pozrite si live streaming koncertu kapely Gogol Bordello z Urpiner stage na webe festivalu Pohoda.

19:00 Kým neznela hudba na pódiu, zatiaľ neobjavení hudobníci sa pokúšali získať si vlastný fanklub medzi sadmi slnečníc.

18:00 "Som veľmi rád, že ste tu. Veľmi sme sa tento rok snažili, ale teraz už máte festival vo svojich rukách a je na vás, aká bude jeho atmosféra," otvoril festival zakladateľ Michal Kaščák. V príhovore nespomíl dvadsiate narodeniny festivalu. Ako prví vystúpili Bratislava Hot Serenaders. Pri tretej pesničke sa k nim pridal aj Milan Lasica a zablahoželal festivalu. "Je to veľmi pozoruhodná akcia, hlavne dostať sa sem autom je pozoruhodné," vtipne poznamenal. Ako prvú pieseň zaspieval Ja som optimista, ale priznal sa, že texty spieva už 15 rokov, no aj tak si ich nepamätá.

17:40 Programy sú každoročne podrobné, čo je skvelé, ale neodporúčame ich nosiť celý víkend ľuďom s problémami krčnej chrbtice.

17:30 Ďalšia novinka Pohody: Tento rok si môže každý vyprať špinavé prádlo. Aj Kaliňák, keby sa sem odvážil.

16:40 "Ďalšou novinkou dvadsiateho ročníka nášho festivalu budú akustické verzie skladieb našich účinkujúcich. O prvé video sa postarali Funny Fellows, ktorí vítali aj ľudí na bránach," píše festival Pohoda na Facebooku. Možnosť nahrať odkaz Pohode ponúkajú aj pre návštevníkom nad Pohoda Shopom 2, oproti Urpiner stage.

16:30 Michal Kaščák hovorí, aké darčeky pripravili tento rok pre účastníkov.

16:00 Pozrite si, ako účastníci prichádzali a stavali stany.

15:30 Výtvarné umenie v Trenčíne nemá len dekoratívnu funkciu. Na Pohode pribudol Visual stage a nedovolí zametať problémy pod koberec.

15:10 Aktuálne dopravné informácie: Použiť treba diaľničný zjazd Trenčín-Juh, pred ním je aj dopravná značka "Festival". Hneď za zjazdom je súvislá kolóna, ktorá sa pomaly hýbe. Waze hlási zhustenú premávku od diaľnice aj od Trenčianskej Turnej. Premávku na kritických miestach riadi polícia.

Aktuálne informácie o dopravnej situácii. (zdroj: Michael Kasarda)

14:50 Na vstupe sa tvoria rady. A ak ste na ceste, dajte si pozor aj na dopravnú situáciu okolo Trenčína.

14:30 Prečítajte si naše festivalové odporúčania: 17 tipov, ktoré vás prekvapia.

14:20 Lístky na mieste si už nekúpite, festival sa vypredal ešte v stredu pred otvorením. "Sme veľmi šťastní, že sa nám to podarilo. Je to obrovský dôvod na radosť," dodal Michal Kaščák. Organizátori majú plné ruky práce, stále prichádzajú umelci a riešia aj problémy na vstupoch, napríklad so zabudnutými lístkami.

14:00 Pohoda otvorila, prví učastníci vstupujú do areálu.

Na Pohodu si zrejme ľudia najčastejšie kupujú lístok kvôli tomu, aby videli zahraničné hviezdy ako PJ Harvey alebo The Prodigy, no niektorí dúfajú aj v to, že ich festival niečím prekvapí. Môže sa to stať aj rovno v jeho úvode.

Ten sa na jubilejnom dvadsiatom ročníku bude niesť v oslavnom duchu, veď hudobníci prídu vystrojení v oblekoch a publikum potešia veselými melodickými hitmi dvadsiateho storočia.

Ako prví totiž na hlavnom pódiu vystúpi Bratislava Hot Serenaders, súbor obľubujúci džezové a tanečné pesničky. „Keď sme mali prvý raz prísť na Pohodu v smokingoch, báli sme sa, že nás ľudia budú vidieť ako exotov, no potom si s nami začali spievať,“ spomína si trúbkar Juraj Bartoš.

Také vrelé privítanie nečakali, veď návštevníci ich koncertov sú tradične starší. No na Pohode boli ako doma. Na festival sa preto Bratislava Hot Serenaders vrátili niekoľkokrát. Toto vystúpenie bude však pre nich výnimočné aj tým, že na ňom chceli uviesť svoj nový album.

Jeho názov Ja vodku rád pijem naznačuje, že nahrávka bude pozostávať hlavne zo starých slovenských piesní. Bratislava Hot Serenaders sú známi aj tým, že dramaturgiu svojich koncertov si vopred neurčujú.

Jeho hudobníci hrajú spolu už viac, než dve desaťročia, preto môžu improvizovať priamo na pódiu. „Piesne vyberáme vždy podľa toho, aká je atmosféra na pódiu, snažíme sa vycítiť, čo by si radi vypočuli diváci,“ hovorí Bartoš.

Ako hosťa na Pohodu si súbor vybral Milana Lasicu, majú s ním nacvičených asi dvadsať piesní. Dôležité pre hudobníkov nie je aké pesničky zahrajú, ale aby nechýbala „dobrá nálada,“ zdôrazňuje Bartoš.

Návštevníci aj organizátori letných festivalov sa pochopiteľne zvyknú obávať toho, čo nevedia ovplyvniť, teda počasia. Minulý víkend síce búrky zrušili až tri takéto podujatia, no Pohoda sa toho podľa predpovedí nemusí obávať.

„V sobotu sú možné prehánky, najmä v popoludňajších hodinách. Nemali by byť intenzívne, zatiaľ to na búrky nevyzerá,“ povedal Jana Čerbová z SHMÚ. Teploty by sa mali pohybovať od 24 do 28 stupňov počas dňa, rána by mali byť chladnejšie. Tropické horúčavy nehrozia.