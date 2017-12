Oliver Stone: USA od nás žiadajú to, čo od ľudí žiadali nacisti

Sledujeme vás všetkých, upozorňuje vo filme Snowden americký režisér

22. sep 2016 o 15:02 Kristína Kúdelová

SAN SEBASTIÁN. Zradca alebo hrdina, to pre Olivera Stona nikdy nebola otázka. Edward Snowden je v jeho očiach ten, kto by mohol zachrániť Spojené štáty, keby ho Američania chceli počúvať. Nakrútil o tom film, s ktorým práve začal chodiť po svete, pripravený na to, že sa naňho spustí kritika.

O kvalite filmu sa veľmi baviť netreba, Stone už dávno taký dobrý v kinách nemal. Veľa ľudí však bude mať problém s jeho odkazom práve preto, že oni by na otázku - Zradca alebo hrdina? - odpovedali opačne.

Aj na festivale v San Sebastiáne takých stretol.

Dozvedel sa viac, ako chcel

Pre kinematografiu je celkom prospešné, keď má film niekedy aj názor. Pretože režiséri často iba načrtnú veľký konflikt a potom už len zostanú v bezpečnej zóne neutrality. Oliver Stone neprekvapil, že šiel odsúdiť legálny systém monitorovania. Už dlhšie hovorí, že ho hnevá, ako je celá krajina posadnutá národnou bezpečnosťou. Prekvapivé, naopak, je, že svoj film dokázal uchrániť pred tým, aby sa z neho stala exhibícia jeho radikálnych politických názorov.

Snowden je thriller o mladom mužovi, ktorý sa ako presvedčený patriot snažil dostať všade tam, kde by mohol slúžiť vlasti. Keď ho zranenie odstavilo z armády, prihlásil sa do CIA. Tam vedenie rýchlo pochopilo, aký mozog k nim pribudol, zverovali mu najzásadnejšie úlohy a zároveň mu aj najviac dovolili nahliadnuť do svojich projektov. Až Edward Snowden vedel viac, ako chcel vedieť.

Vlastenectvo priviedlo Snowdena do armády. (zdroj: ZINEMALDIA)