Vyhlásili nominácie na Radio_Head Awards. Najviac ich má Katarína Máliková

Výsledky jedinej slovenskej hudobnej ankety vyhlásia v polovici marca.

13. feb 2017 o 12:27 SITA

Zoznamu kandidátov na Radio_Head Awards vládne speváčka a skladateľka Katarína Máliková s debutovým albumom Pustvopol, ktorý získal štyri nominácie.

Nahrávka môže triumfovať v kategóriách Album roka, Album roka / Cena kritikov, Debut roka a World Music.

Obal albumu Pustvopol. (zdroj: Slnko records)

Po tri nominácie majú skupina Billy Barman a speváčka Katarzia, ktorí sa spoločne uchádzajú o prvenstvo v kategóriách Album roka, Album roka / Cena kritikov a Singel roka. Billy Barman majú šancu so štúdiovkou Dýchajúce obrazy a skladbou Sloboda, Katarzia zas s albumom Agnostika a piesňou Milovať s hudbou.

Víťazov vyhlásia 12. marca v bratislavskej Starej tržnici, pričom verejnosť môže od dnes do 5. marca hlasovať v kategóriách Album roka, Singel roka, Debut roka a Objav roka na tomto odkaze.

Aj tento rok odmenia víťazov ankety soškami, ktoré podľa návrhu Bety K. Majerníkovej vyrobila sochárka Mira Podmanická. Počas slávnostného večera tiež oznámia držiteľa Ocenenia za prínos hudbe.

Prehľad nominácií na Radio_Head Awards 2016:

Album roka:

Billy Barman - Dýchajúce obrazy

Chiki liki tu-a - 3x4=13

Katarína Máliková - Pustvopol

Katarzia - Agnostika

The Ills - Ornamental or Mental



Singel roka:

B-Complex - Past Lessons For The Future f. Jan Werich

Billy Barman - Sloboda

Fallgrapp - Dym f. Juraj Benetin

Katarzia - Milovať s hudbou

Para - Linda



Debut roka:

Barbora Bloom - 15/7

Buy Her Sugar - Buy Her Sugar

Fúzy múzy - Fúzy múzy

Genius Locci - Genius Locci presents Presence

Katarína Máliková - Pustvopol



Objav roka:

Dave Brannigan

Chris Ellys

Ľudové mladistvá

Myodesopsia

The Kowal Chicks



Porotcovské kategórie

Album roka / Cena kritikov:

Billy Barman - Dýchajúce obrazy

Katarína Máliková - Pustvopol

Katarzia - Agnostika

Longital - Divoko

The Ills - Ornamental or Mental



Elektronická hudba:

Beyuz - Lounge Life

Keosz - No future vol.1

Kevi Anavi - Between The Sine

Stroon - Solar Preludes

Tru5tM3 - Amanda



Hip-hop / Rap / R'n'B:

Danosť & G-Bod - Fúzia

Karaoke Tundra - Futurologický kongres

Moja reč - Offline

Rytmus - Krstný otec

Vec - Domáce potreby



Hard & Heavy:

0N0 - Reconstruction & Synthesis

Poetry in Telegrams - Melancholy

Rats Get Fat - Hnev

Rust2Dust - Vortex

Symbiosis - Inertia



World Music / Folk:

Balkansambel - Šlamastika

Jednofázové kvasenie - Rybí menuet

Katarína Máliková - Pustvopol

Klena & Klenoty - Škaredý deň v Chujave

Longital - Divoko

Števo Šanta & Ostrov - XXX



Jazzová hudba:

Eugen Vizváry - Part Two - For Jaco

Lukas Oravec Quartet f. Bob Mintzer - ALI

Peter Adamov - Portrait

Sisa Michalidesová - Dream Rhapsody

Valér Miko Trio - Vibrations, States, Emotions



Klasická hudba:

Cluster Ensemble plays Philip Glass

Eva Šušková - secret VOICE electric

Iva Bittová a Mucha Quartet - Béla Bartók Slovenské spevy

Janáčkova filharmónia Ostrava, David Porcelijn - A Tribute

to Ján Levoslav Bella

Milan Paľa, Marián Lejava a Symfonický orchester Slovenského

rozhlasu - Husľové koncerty Karola Szymanowského a Albana

Berga



Experimentálna hudba:

BIOS - Fluorescent Minerals

Jamka - Inter Alia

Klára a Ján - Druhý debut

Shibuya Motors - Live in Budapest, Signals from Arkaim

Stroon - Solar Preludes