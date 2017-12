Cenu Dominika Tatarku získali knihy o slovenských politikoch

František Mikloško (1947)

Slovenský politik a bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Pochádza z Nitry, po štúdiách v sedemdesiatych rokoch minulého storočia začal pracovať v oblasti numerickej matematiky. Komunistický režim ho však prinútil prejsť do disentu, bol aktivistom takzvanej Tajnej cirkvi. V osemdesiatych rokoch pracoval ako robotník, v roku 1988 zorganizoval takzvaný Bratislavský Veľký piatok, známy pod názvom Sviečková manifestácia. Pokojná verejná manifestáciu veriacich sa stala jedným z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu a stalo sa predzvesťou Nežnej revolúcie. V novembri 1989 sa stal členom Koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu, potom vstúpil do Kresťansko demokratického hnutia a do vysokej politiky. V slovenskom parlamente pôsobil ako jediný nepretržite dvadsať rokov. Kandidoval v prezidentských voľbách aj v európskom parlamente. V roku 2008 z KDH vystúpil. Je autorom viacerých kníh, v roku 2001 získal spolu s Gabrielou Smolíkovou a Petrom Smolíkom Cenu Dominika Tatarku za knihu Zločiny komunizmu na Slovensku.