Hviezda Pohody Alt-J je za nami. Ako aj Pohoda (minúta po minúte)

V nedeľu sa skončil 21. ročník festivalu Pohoda.

8. júl 2017 o 9:10 (aktualizované 9. júl 2017 o 11:08) Martin Vonšák, Marek Hudec, KRISTÍNA GYURÍKOVÁ

Sobota bola posledný festivalový deň Pohody.

Piatkový program poznačili časté prehánky a búrky.

Prezident prišiel medzi účastníkov festivalu.

Festival poctil svojou návštevou Marián Varga.

Michal Kaščák otvoril program Pohoda 1997, ktorým sa nostalgicky vracia do prvého ročníka festivalu.

V nedeľu ráno oficiálny program uzavrela ekumenická bohoslužba.

Záverečné chvíle Pohody sme sledovali minútu po minúte

11:07 Minútu po minúte sme uzavreli. Ďakujeme za pozornosť.

10:35 Na diaľnici D1 z Trenčína pred vjazdom na Lúku sa stala dopravná nehoda. Ľavý pruh zablokovalo prevrátené auto.

10:15 Michal Kačšák sa na záverečnej tlačovej konferencii poďakoval za spoluprácu všetkým, ktorí sa na príprave a priebehu festivalu Pohoda podieľali.

Vyzdvihol najmä projekt Bolo nás jedenásť, pri ktorom na pódiu zažiaril Milan Lasica.

09:42 V nedeľu ráno sa návštevníci prebudili do dažďa, ktorý zakrátko ustal. O 7:30 začalo posledné podujatie festivalového programu, Ekumenická bohoslužba.

V areáli sa už návštevníci nepohybujú, pomaly sa začínajú vyprázdňovať aj stanové mestečká.

01:05 Kapela Alt-J predviedla jeden z najprofesionálnejšie odvedených, jeden z najlepších, ak nie najlepší koncert zahraničného interpreta na tohtoročnej Pohode. Prečítajte si komentár:

23:47 Michal Kaščák a všetci tí, ktorí sa podieľali na tom, aby Pohoda prebehla v pohode, sa vo večerných hodinách rozlúčili s festivalom.

23:22 Americká skupina Ho99o9 prekvapila už na Pohode 2016. Vo svojej hudbe kombinujú prvky hip-hopu, punku ale aj tvrdších žánrov. Tento rok si úspešné vystúpenie zopakovali. Koncert sa začal laserovou šou, zatiaľ čo v pozadí na plátne sa premietali rôzne nechutné výjavy či záznamy prírodných katastrof a výtržností.

Keď speváci TheOMG a Eaddy vyšli na pódium, Eaddy mal na sebe zvieraciu kazajku z ktorej sa snažil počas prvej skladby vyslobodiť. Skupina urobila z koncertu skvelú a energiou nabitú šou. Ako koncert pokračoval, niekto hodil na pódium slnečné okuliare, ktoré si jeden zo spevákov na chvíľu nasadil, potom ich však hodil späť medzi rozbláznených divákov.

Tí sa nechali atmosférou tak strhnúť, že ich spevák v jednej chvíli musel upozorniť, aby sa rozdelili a aby pri divom skákaní pomohli tým, ktorí spadli, zdvihnúť sa. Pred poslednou skladbou si TheOMG neodpustil kritiku prísnych slovenských zákonov ohľadom marihuany.

20:45 Skupina Slobodná Európa je na scéne už skoro tridsať rokov, čo bolo vidno aj na zložení publika. Na jej koncert na Pohode sa prišli pozrieť diváci zo všetkých vekových skupín. Mohli ste tam vidieť starých rockerov, tínedžerov ale aj rodičov s malými deťmi.

Kapela zahrala na hodinovom koncerte všetky svoje známe hity, ku ktorým Whisky často pripojil aj krátky komentár. Návštevníci sa napríklad mohli dozvedieť, že Whiskyho obľúbená pesnička je Relatívny pokoj, či to, že song Dievča z horných 10 000 z prvého albumu skupiny na koncertoch prenecháva gitaristovi Sveťovi.

Skupina zahrala aj dve pesničky od kapely Extip, po ktorých Whisky zahlásil, že nasledujúca pesnička bude posledná. Fanúšikov však potešil, keď si to rozmyslel a koncert kapela ukončila známym songom Analýza dokázala ...

19:57 V rámci retrospektívneho programu Pohoda 1997 vystúpila aj kapela Polemic. Užiť si tancovačku na jej muziku si prišlo veľké množstvo ľudí.

19:41 Karolína Farská chcela byť v detstve kozmonautkou, Dávid Straka ešte pred dvoma rokmi vážne uvažoval nad štúdiom medicíny. Dnes je táto mladá dvojica stredoškolákov verejnosti známa ako hlavní iniciátori a organizátori protikorupčných protestov.

Pavel Sibyla ich privítal v stane týždenníka .týždeň, kde sa ich pýtal na detstvo a aj na spomienky týkajúce sa protikorupčných pochodov. Farská napríklad zmienila kurióznu iniciatívu, ktorá na ich podujatí chcela predávať "protikorupčné buchty." "A kto by nechcel buchty," povedala so smiechom.

Dávid Straka hovorí, že pokiaľ ich pochody povzbudia iných ľudí k občianskemu či politickému aktivizmu, už to bude považovať za úspech.

19:26 Organizátori festivalu ohlásili happy hour. Páni, pre ktorých je už asi neskoro, mali možnosť od 17:00 získať pivo zdarma. Stačilo byť v prvej stovke mužov, ktorí sa po piatej vybrali osprchovať.

Naopak prvých sto dám, ktoré navštívia sprchy po 19:30 sa budú môcť osviežiť ciderom.

18:54 Veterán slovenského hip-hopu Branči Kováč sa už na tohtoročnej Pohode raz na pódiu objavil na koncerte kapely Billy Barman. Raper známy pod menom Vec dnes odohral v krytej Space Aréne SLSP spolu so svojou kapelou hodinový koncert.

Ako je jeho zvykom, Vec si počas koncertu robil srandu zo svojho veku a veľa komunikoval s publikom. Bolo jasné, že diváci si predstavenie užívajú – na povel zdvíhali ruky, kričali a spolu s ním spievali refrén hitu Turista. Na koncerte dokonca nechýbali ani rodičia s malými deťmi pohupujúcimi sa do rytmu hudby.

Raper si reakcie publika užíval. Keď krátko pred koncom koncertu vyzval fanúšikov, aby zahučali a oni poslúchli, okomentoval to slovami: „Mne sa normálne postavilo srdce.“ Pred tým, ako skončil, Vec nezabudol predstaviť aj svoju kapelu. Koncert uzavrel známym songom Branči Kováč

18:35 S novinármi sa prišli stretnúť aj hudobníci z kapely Alt-J. Rozprávali o svojom novom albume Relaxer: "Naše pesničky boli vždy o smrti, strate, láskach. Nezdá sa nám, že by táto nahrávka bola temnejšou."

Prečítajte si rozhovor s kapelou, ktorý nám cez telefón venovali ešte pred mesiacom:

18:25 Väčšina mojich piesní sú v skutočnosti náhody, hovoril spevák Jake Bugg na stretnutí s novinármi. Na Slovensku vystupoval pred rokom, hral na festivale Grape. Odvtedy bol stále na koncertoch a pripravoval novú hudbu.

„Posledný album bol úspešný, tak rýchlo robím ďalší,“ žartoval na konferencii. Hovoril, že za posledné roky sa jeho život zmenil radikálne.

Predtým bol len chlapcom, ktorý nikdy neopustil Veľkú Britániu a teraz cestuje po celom svete. „Je skvelé, keď si ľudia na opačnom konci sveta spievajú pesničky, ktoré ste napísali doma v posteli.“

16:11 "Vďaka za tvoju hudbu a za to, že si," hovoril violončelista Jozef Lupták na konci vystúpenia, ktoré venoval Mariánovi Vargovi.

Hrali jeho tvorbu na počesť jeho 70. narodenín. Oslávenec si prišiel skladby vypočuť, sedel hneď v prvom rade.

15:44 Na Pohodu prišiel Marián Varga. Nachádza sa v stane EUropa Stage, kde mu Jozef Lupták a priatelia hrajú dvojportrét k jeho narodeninám.

15:33 V stane .týždňa diskutovali o tom, či ohrozujú sociálne médiá demokraciu, novinár Filip Struhárik z Denníka N, youtuber Expl0ited a Peter Jančárik z projektu Konšpirátori.sk. Hovorili o tom, prečo nie je dobré, že mladí ľudia získavajú informácie v takej veľkej miere zo sociálnych médií či o rozdieloch medzi mainstreamovými a konšpiračnými médiami, ktoré ich fanúšikovia radi nazývajú alternatívnymi.

Youtuber Expl0ited spomínal aj nedávnu kampaň, ktorú spolu s kamarátom Selassiem urobili pre Globsec. Pomocou nej ukázali, aké je jednoduché ľudí nachytať a tiež ako slepo mladí ľudia veria všetkému, čo povedia ich vzory bez toho, aby si to overili.

Na konci moderovanej diskusie prišlo aj na podnetné otázky návštevníkov, ktoré mohli organizátorom diskusie položiť cez aplikáciu sli.do. Po diskusii nasledoval workshosp na ktorom sa návštevníci mohli naučiť, ako odhaliť hoaxy či dezinformácie.

15:30 Nestáva sa často, že začínajúci hudobníci vystupujú na hlavnom pódiu Pohody.

Speváčka Katarína Máliková si však získava čoraz viac priaznivcov, odkedy vydala svoj magický debut Pustvopol v novembri a spolu s dobre zladenou kapelou ustála koncert pre tisícky.

Predstavila pesničky inšpirované folklórom z jej rodného regiónu Telgártu.

15:15 "Vitajte na Pohode 1997," vítal Michal Kaščák návštevníkov na Budiš stage. V sobotu sa na ňom zopakuje celý program úplne prvej Pohody spred dvadsiatich rokov.

"Chceli sme pôvodne s Máriom Michnom z kapely Flow založiť festival pre našich kamarátov z Trenčína," vysvetľoval a potom privítal prvú kapelu Laura a její tygři, ktorí hrali dynamické ska.

12:57 V Literárnom stane sa predstavil spisovateľ Michal Hvorecký. Ten predstavil svoju novú knihu Troll.

Skončila sa hybridná vojna, už nežijú totalitní vodcovia. Politickým terorom ovládaná, Ríšou okupovaná krajina je v rozklade. Noví lídri, ktorí prišli po páde totality, boli slabosi a krajinu ovládajú staré štruktúry.

Nič nefunguje, ale skorumpovaná moc drží ideologickú nadvládu nielen prostredníctvom klasických propagandistických nástrojov, ako to poznáme od Goebbelsa, Stalina, Biľaka a mnohých ďalších dodávateľov jedinej pravdy.

Darí sa jej to aj účinným ovládnutím Internetu - Siete. Práve o tomto svete Hvoreckého najnovší román.

12:43 Na festivale sme stretli aj známeho slovenského YouTubera Selassieho. Zdá sa, že jedno z jeho ďalších videí sa bude týkať festivalových toaliet.

12:10 Kiska sa ešte zastavil na krátky rozhovor s novinármi. "Ešte stále to vstrebávam," povedal o narodení svojho potomka. Meno Martin vybral sám, aj preto, že jeho manželka sa volá Martina.

Ak by sa narodilo dievčatko, právo výberu by patrilo jej a dcérka by sa v tom prípade volala Eliška. Súkromie svojich detí sa budú snažiť uchrániť čo najviac, ako sa len dá.

12:00 Navštívili sme besedu s autormi knihy Útek v Literárnom Stane Martinus. Spisovateľ Marek Vadas spolu s ilustrátorkou Danielou Olejníkovou rozprávali o knižke, ktorá v máji vyhrala cenu Najkrajšia kniha Slovenska v kategórii literatúra pre deti a mládež.

Téma knihy je veľmi aktuálna, je totiž o chlapcovi, ktorý spolu so svojím otcom a psom Alanom uteká zo svojej krajiny. Kniha sa odohráva v exotickej krajine, aj keď nie je úplne jasné v ktorej. Vadas pri jej písaní čerpal inšpiráciu zo svojich návštev Afriky, konkrétne Kamerunu, ktorý ohrozujú islamskí extrémisti zo skupiny Boko Haram.

Súčasťou besedy bolo aj krátke čítanie z knihy. Aj keď je jej príbeh realistický, má aj surreálne prvky, v ukážke bol napríklad neutíchajúci hlad metaforou pre túžbu po moci. Spisovateľ sa s ilustrátorkou zhodol na tom, že knižka nie je len pre deti, aj keď je plná krásnych obrázkov od Daniely Olejníkovej. Tá v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska zabodovala okrem Úteku aj s ilustráciami pre knihu Itala Calvina Neviditeľné mestá.

11:57 Michal Kaščák odpovedal pre SME na to, prečo skončil koncert M.I.A. predčasne: „Bola to súčasť jej šou. M.I.A. má povesť rebelky - tú len potvrdila, vytvorila rozruch. Rozprával som sa s ňou po koncerte, bola úplne nadšená a spokojná.“

Zdá sa mu, že včerajšiu situáciu s búrkou tím festivalu zvládol dobre: „Bol som osobne na veži pri pracovníkoch SHMÚ. Sledovali sme všetky parametre počasia. Som si istý, že sme postupovali presne tak ako to vyžadovala situácia.“

11:52 Štefan Hríb sa na záver Kisku spýtal, čo pre neho znamená slovo Martin. "Teším sa," povedal prezident po krátkej odpovedi o novonarodenom synovi.

Diváci uzavreli diskusiu búrlivým potleskom.

11:44 Prezident vyjadril aj sklamanie na vnímanie predstaviteľov ministerstva vnútra korupcie na Slovensku. Narazil tým na výrok ministra Roberta Kaliňáka, že korupcia na vysokých miestach na Slovensku neexistuje.

Prezident argumentoval tým, že skutočnosť, že ľudia korupciu nenahlasujú, neznamená, že tu nie je. Je to podľa jeho slov dôsledok strachu a pocitu, že sa nikdy nič nevyšetrí.

Vyjadril uznanie aj mladým organizátorom protikorupčných pochodov. "Ja som na nich hrdý, lebo veľmi slušne povedali, čo im na spoločnosti vadí," uviedol. Podľa jeho slov sú mladí tí, ktorí robia zmeny a vyzval ich, "prosím, robme tie zmeny."

11:39 Hríb sa prezidenta opýtal aj na kauzu Bašternák. Kiska opäť zmĺkol, moment na to povedal: "Hádam už bolo povedané všetko," s tým, že preniesť milióny v hotovosti, "to teda nie".

11:36 Množstvo ľudí, ktorí sa nedostali do stanu, sleduje diskusie na veľkoplošnej obrazovke.

11:25 Kiska sa vyjadril aj k svojmu oznámeniu, že nemieni vstúpiť do straníckej politiky. Tvrdí, že to spravil preto, aby vyslal signál tým, ktorí chcú byť naozaj aktívni. "Nikdy som netúžil po moci," hovorí prezident. Dodáva, že svoju pozíciu vníma ako službu, možnosť ako pomáhať ľuďom.

Na otázku, či sa jeho rozhodnutie vzťahuje aj na opätovnú kandidatúru na prezidenta, na chvíľu zmĺkol. Viacerí z publika začali súhlasne kričať.

"Pravdaže vieš, že ti neodpoviem," povedal napokon Kiska s tým, že pozná viacero ľudí, ktorí by mohli byť lepšími prezidentmi ako on.

Dodal, že má ešte dva roky na premýšľanie a ubezpečil, že najneskôr do septembra budúceho roka oznámi, či kandidovať bude.

11:16 "Hnusný svet nezmení nikoho, pokiaľ si za tým stojíte," reagoval prezident na otázku Hríba, ako sa stavia k intrigám v politike.

Hríb narážal na útok niektorých členov strany Smer za to, že Kiska používa lietadlo na súkromné účely, alebo na útok Roberta Fica, ktorý na celoslovenských cyrilometodských oslavách na Devíne vyčítal Kiskovi neúčasť.

"Svojich hodnôt by sme sa nikdy nemali vzdať," odvetil prezident, na čo ho prerušil potlesk publika.

11:02 Na pódium vyšiel moderátor diskusie Štefan Hríb: "Privítajte novopočeného otca, prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku." Publikum privítalo prezidenta búrlivým potleskom.

Kiska podľa vlastných slov zvažoval, či nemá radšej ostať pri manželke, ale na jej naliehanie napokon na Pohodu prišiel. Štefan Hríb mu v úvode venoval balík plienok.

10:44 Na hlavu štátu je zvedavých množstvo ľudí, EUropa stage je už takmer naplnené, pred samotným stanom sú však stále dlhé rady.

10:35 Prezident Kiska sa po diskusii v stane EUrópa stage prejde po areáli festivalu, po prechádzke bude odpovedať na otázky novinárov. Tému debaty prezidentská kancelária vopred nechcela zverejniť.

10:20 Pre širokú verejnosť predstavenie Natálka Slovenské národné divadlo hrávať nezvykne, chodí s ním po školách. Nie je to však bežné edukačné predstavenie, ktoré by vysvetľovalo mladým, prečo je fašizmus zlý. Namiesto toho si vybralo jeden hlboký ľudský príbeh. Sú v ňom len traja herci.

Judit Bárdos hrá civilne a bez preháňania zúfalú rómsku matku, ktorej neonacisti zapálili dom a jej malé dievčatko v ňom skoro uhorelo. Prežilo, no s ranami na celý život. Na tele aj na duši. Záver končí dojemne a zároveň znepokojivo. Rozhodne ho treba vidieť.

10:06 Meteorológovia predpovedajú pre trenčiansky kraj polooblačno až oblačno, postupne na viacerých miestach prehánky. Nevylučujú ani búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne a s krúpami.

Denná teplota by mala oscilovať medzi 26 až 30 stupňami Celzia.

Fúkať by mal slabý, postupne prevažne severozápadný vietor 2 až 6 m/s (5 až 20 km/h). Slovenský hydrometeorologický ústav zatiaľ nevydal žiadnu výstrahu.

9:38 Dnes by mal na Pohodu zavítať prezident Andrej Kiska. Podľa harmonogramu festivalu bude diskutovať od 11:00 v stane EUrópa stage.

Včera podvečer sa prezidentskému páru narodil syn Martin. "Niet krajšieho zážitku, ako je narodenie malého dieťaťa. Martinko má 3160 gramov a 49 centimetrov," priblížil Kiska. "Je pravdou, že má nos trochu po mne, čo nie je najväčšia výhoda, ale veľmi si želám, aby z neho vyrástol šťastný človek, aby žil v dobrej krajine, ale hlavne, aby bol šťastný," povedal Kiska pre médiá.

9:16 O deviatej hodine začalo v Optimistane Nadácie Orange divadelné predstavenie Natálka. Herci Slovenského národného divadla hru postavili na skutočne žijúcom dievčatku. Štyria mladíci v apríli 2009 zaútočili na rómsku rodinu zápalnými fľašami a len dvojročnej Natálke spôsobili popáleniny na osemdesiatich percentách tela.

O predstavenie je veľký záujem, päť minút pred jeho začiatkom už ochranka do stanu ďalším ľuďom nedovolila vstup do stanu.

Po predstavení bude diskusia.

9:09 Kým piatkové ráno bolo poznačené prehánkami a búrkami, sobotu na Pohode po rannej hmle privítalo slnečné a horúce počasie.

