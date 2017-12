SMEnaGRAPE: Grape nezaspáva, DJ-i budú hrať až do rána

Prinášame najzaujímavejšie informácie z festivalu Grape.

Začal sa ôsmy ročník hudobného festivalu Grape.

Brány festivalu na piešťanskom letisku sa otvorili krátko po dvanástej.

Grape potrvá dva dni, od 11. do 12. augusta.

Areál má tento rok kapacitu dvadsaťtisíc návštevníkov

Dianie vám prinášame v špeciálnej minúte, v ktorej sa okrem správ a informácií objavili aj príspevky účastníkov.

Piatkový Grape sme sledovali minútu po minúte:

00:20 Minútu po minúte sme ukončili, ďakujeme za pozornosť.

00:15 Piatkový Grape bude pokračovať vystúpeniami DJ-ov až do rána.

00:00 Organizátori obnovili program na hlavnom stagei podľa pôvodného harmonogramu. Účinkujúci na ostatných pódiách odohrajú kompletné vystúpenia s miernym posunom.

23:55 Väčšinu koncertov prerušili. Blýska sa a zem zmáčal silný dážď, ktorý ešte chvíľu potrvá.

23:30 Medzi návštevníkmi je množstvo Čechov. Toma (23) na Grape nahovorili Slovenky. "Nešlo mi ani tak o hudbu. Na Colours of Ostrava sme sa spoznali so skvelými dievčatami zo Slovenska. Povedali, že sa sem oplatí zájsť," hovorí mladík. Zatiaľ sú s partiou spokojní najmä s dobrou ponukou jedla a výhľadom "na nádherné ženy".

23:17 Koncert na hlavnom pódiu prerušili , pre búrku poslali ľudí do stanového mestečka. Silno prší a nad letiskom sa blýska.

23:09 Festival ohrozuje ďalšia búrka. Organizátori prosia návštevníkov, aby nasledovali ich pokyny.

23:04 Dážď silnie, ľudia si obliekajú pršiplášte. Tom Odel pokračuje a hrá naozaj vynikajúci koncert.

22:45 Hlásená búrka sa festivalu zrejme vyhla, organizátori počítajú iba s dažďom.

22:40 Na hlavnom stagei predvádza energický koncert Tom Odell. Priestor pred pódiom je takmer zaplnený. Začína pršať, no ľuďom to neprekáža.

22:35 Chlapci z Korben Dallas obrátili niektorým svet nabok.

22:25 Korben Dallas vedia ako sa hrať s publikom. Ich skladbu Otec niekoľkokrát prerušil potlesk divákov. Tak ako na veľa iných koncertoch, aj teraz tvrdia, že ide o jeden z ich najlepších zážitkov.

22:11 Na festival sa blíži búrka. Organizátori varujú návštevníkov prostredníctvom mobilnej aplikácie.

22:10 Svetelná inštalácia hrozna, ktoré je symbolom festivalu.

22:00 Aurora predviedla energický a vrelý koncert v Suzuki stane. Éterická Severanka naplno predviedla svoj skvelý hlas a koncert si očividne užívala. Určite k tomu prispela aj masívna odozva publika, ktoré tlieskalo, tancovalo a spievalo spolu s ňou.

21:45 Nórska speváčka Aurora ľudí uchvátila. "Je skvelá," hovorí Lukáš. Spieva jeden zo svojich najväčších hitov - Runaway, refrén s ňou spieva celý stan.

21:25 V stane Staropramen sa začal koncert kapely Korben Dallas.

21:11 Romanovi sa konečne podarilo zložiť si stan. "Ubytovávanie sa v tme, vetre a s požičaným stanom je zážitok." Stále sa však bojí, že mu ho odnesie prvý silnejší vietor. Rozhodol sa postaviť stan bližšie k bráne za cenu toho, že mal málo miesta a nemohol ho poriadne napnúť.

21:01 Ochladilo sa ale nikomu to neprekáža, pred hlavným Grape pódiom si ľudia užívajú koncert Metronomy.

20:37 Metronomy spustili pár sekúnd po tom, ako začali hrať desiatky drobných tanečných žúrov po celej ploche pred hlavným stageom. Koncert má skvelú energiu, ktorá sa stupňuje.

Atmosféra Metronomy/ GIF

20:34 Chystá sa kapela Metronomy, jeden z headlinerov piatkového večera.

20:30 V Yeme tržnici sme zjedli Hafnerov mega koncert. Ľudia sa bavia aj na menších stageoch. Cítiť, že oproti minulým ročníkom je ich tu viac.

20:21 Brigádnici pri výčape neďaleko Suzuki stanu sa trápia. Obslúžiť štyroch ľudí v rade im trvalo dvanásť minút. Medzi zákazníkmi kolujú vtipy o bleskových službách, niektorí znechutene odchádzajú so slovami, že asi budú musieť piť niečo iné.

20:08 Zrkadlová stena priťahuje mnohých.

19:45 Zuzana to vidí podobne. "Cigarettes After Sex priniesli príjemné spomalenie a jemnú melanchóliu. Koncert kazí len akustika Suzuki stagu, ktorá zvýrazňuje ruch publika na úkor hudby. Ale aspoň potlesk znie mohutne."

19:35 "Cigarets after sex hrajú výborný komorný koncert, bohužiaľ, v obrovskom stane, a tak polovica ľudí necíti ich atmosféru. Pre plný zážitok sa pretlačte dopredu, miesto tu je," odkazuje Ondrej.

19:26 Niektoré fotky s hashtagom #SMEnaGRAPE sú naozaj pôsobivé.

19:15 "Keď som bola dieťa, neznášala som svoj hlas," povedala v rozhovore pre SME nórska speváčka Aurora.

Mladá umelkyňa si festival pochvaľuje, aj keď sa teší na ochladenie a často vyhľadáva skôr komornejšie priestory na koncerty. O tom, aká dôležitá je pre ňu príroda a prečo ju desia sociálne siete si môžete prečítať už zajtra.

19:09 Dostávame aj hlásenia o radoch v stánkoch s občerstvením. Stánok vľavo od vchodu do Suzuki stanu je poloprázdny, vpravo je stánok s pivom, ktorý ale obsluhuje aj zo zadnej strany kde sa k nápoju dostane veľmi rýchlo.

19:03 V Suzuki stagei sa už pripravuje americká kapela Cigarettes After Sex.

18:39 Holandská rocková kapela De Staat je oproti iným headlinerom menej známa, no na hlavnom pódiu odohrala výborný koncert. Spevák si očividne užíval komunikáciu s publikom, zišiel z pódia medzi fanúšikov, dokonca sa naučil zopár slovenských fráz.

17:54 O šiestej začína na Mlyny Rádio_FM stage živé vysielanie Popo_FM. Otvorí ho rozhovor s Jančim a Jurajom.

17:41 S hudobníkom zo skupiny Metronomy Josephom Mountom sme sa rozprávali o tom, kde je hranica mainstreamovej hudby, aké sú publiká na festivaloch tu a v Británii a prečo môžu byť remixy lepšie ako originály. Rozhovor nájdete na webe už zajtra.

17:18 Slovenská skupina Puding Pani Elvisovej svojimi energickými skladbami postupne napĺňa Suzuki Stage, najväčší stan festivalu.

17:13 V areáli nájdete množstvo atrakcií.

17:08 Pätica dievčat do popisku na instagrame kreatívne zapracovala názov festivalu. A možno to bolo len čaro nechceného.

16:55 Suzuki stage sa zapĺňa, o chvíľu tu vystúpi kapela Puding pani Elvisovej.

16:42 Niektorí návštevníci kvôli množstvu stanov prirovnávajú areál k cirkusu: "Je to tu samé šapitó".

16:29 Rušno je už aj v Budiš zóne, ktorú včerajšia smršť zasiahla najviac.

16:25 Stanové mestečko žije. Ľudia hrajú futbal alebo len tak polihujú a rozprávajú sa. V porovnaní s minulým ročníkom organizátori výrazne rozšírili areál. Stále sa však držia filozofie, aby mali návštevníci všetko po ruke.

16:16 "Vo väčšine stánkov sa dá naozaj dobre najesť a areál je stále v dobrom stave, pravidelne ho upratujú slečny v zelených tričkách," píše nám Viktória.

15:55 Zelene na letisku nie je veľa, no v areáli stojí napríklad tento platan.

15:30 Na festivale Grape zahrá svoj elektro pop aj britská kapela Metronomy. Čo by ste sa ich spýtali? Píšte nám na mail, redaktor SME môže položiť aj vašu otázku.

14:55 Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pred búrkami. Pre okres Piešťany platí výstraha prvého stupňa. SHMÚ ojedinele očakáva aj búrky s krúpami.

14:30 Hudobný program festivalu Grape začal malým koncertom kapely Jablco na Tržnica Stage, kde sa akurát prví návštevníci hrnú k stánkom s jedlom.

14:06 Bezpečnostná služba prehľadáva návštevníkom batožinu, či na festival nenesú vlastný alkohol, sklenené nádoby, toxické a omamné látky alebo iné zakázané predmety. Alkohol, aj z plastových fliaš, na sklamanie mnohých automaticky vylievajú.

14:00 Pri vstupe do areálu sa čaká viac ako polhodinu. Ľudia v dave si krátia čas pokrikmi a pohadzovaním nafukovacej lopty.

13:47 Návštevníci Grape-u, ktorí pricestovali vlakom, sa na letisko dostali kyvadlovou dopravou zo železničnej stanice. Ak ste sa na festival vybrali autom, mali by ste počítať so zdržaním, v okolí letiska sú niektoré úseky ciest spomalené.

13:30 Grape je síce apolitický festival, no reaguje na nenávistné prúdy, ktoré sa šíria v spoločnosti.

Na ne poukazuje umelecká inštalácia Fatal Error výtvarníka Aleša Vojtáška. Na festivale si tak budete môcť pozrieť napríklad dobytčie vozne, v akých počas druhej svetovej vojny nacisti deportovali ľudí do koncentračných táborov.

Prasce a vozne pre dobytok pripomenú na Grape hrôzy holokaustu

12:31 Bránu odpočítavaním otvorili Jano a Juro z Grapu. Čakajúcim ľuďom hral Lasky z kapely Para a DJ Fulcrum.

12:30 Areál sa napokon otvára až teraz. Niektoré stánky poškodené včerajšou búrkou sa organizátori snažia na poslednú chvíľu opraviť.

12:27 Brána festivalu krátko pred otvorením.

11:42 Ak sa chcete ocitnúť na titulke SME, v areáli nájdete našu fotostenu. Titulku vám radi vytlačíme priamo na mieste. Vaše fotky sa môžu stať aj súčasťou festivalovej prílohy.

11:40 Organizátori otvoria stanové mestečko podľa plánu o dvanástej. Areál budú otvárať postupne, keďže sa prípravy posunuli kvôli včerajšej smršti.

11:00 Mladomanželia cestujú na Grape.

10:20 Kapela Fallgrapp musela zrušiť svoj sobotňajší koncert. Informovali o tom na svojej facebookovej stránke. "Verte, ťažko sa nám to píše a mrzí nás to viac, ako čokoľvek iné, Grape milujeme, ale žiaľ, nie je iná cesta. Nora cez víkend musela u zubára podstúpiť chirurgickú extrakciu s osteotómiou a my musíme zrušiť koncert," ospravedlnila sa kapela.

10:15 Nočná smršť zasiahla aj piešťanské letisko, na ktorom už bol rozložený festivalový areál. Búrka pováľala niektoré stany, ploty alebo mobilné záchody a strhla tiež výzdobu. Areál je však v poriadku a očakáva návštevníkov, brány sa otvora o dvanástej.

10:05 Počasie nemá byť v piatok a cez víkend na piešťanskom letisku najlepšie. Chcete prečkať búrku v poriadku? Prečítajte si naše rady.

Na festivale Grape má pršať. Ako najlepšie prespíte v aute?

10:00 V piatok by mala teplota na piešťanskom letisku vystúpiť až na 32 stupňov, meteorológovia vydali aj výstrahu pred vysokými teplotami. V nočných hodinách treba počítať s búrkou, ktorá prinesie ochladenie.

9:30 Čo by ste na festivali mali vidieť? Prečítajte si tipy hudobného redaktora SME Mareka Hudeca.

Máte radi slovenskú tvorbu? Tieto vystúpenia na Grape nezmeškajte

08:00 Denník SME dnes vyšiel so špeciálnou festivalovou prílohou.