Televízne tipy na utorok: Až vyjde mesiac a unavená Madonna

Pozrite si netradičné televízne tipy na utorok.

22. dec 2017 o 13:03 SME.sk

Až vyjde mesiac - ČT art 22. 15

Čo majú spoločné Wes Anderson a Vianoce? Hádam by sa nenahneval, keby sme menovali strojenú krásu, štylizovanosť, drobnosti dotiahnuté do dokonalosti, silu ľudskosti a najjemnejší cit, akého sú bytosti obývajúce túto planétu schopné.

Hovorí sa, že mladý režisér je čarovným dieťaťom nového amerického filmu. Je rozpoznateľný najmä svojím sviežim, jemne groteskným a zároveň citlivým prístupom k realite. Kolegovia o ňom hovoria, že je veľmi precízny a že má do detailu premyslenú každú rekvizitu.

Má veľa fanúšikov, ktorí už dopredu vedia, že sa im každý jeho nový film bude páčiť, ale sú aj ľudia, čo ho nemajú radi a tvrdia, že je hipster.

„Čo tým myslia? Asi že... Neviem. Naozaj, neviem. Som hipster? Veď ja ani neviem, čo to slovo znamená,“ čudoval sa v roku 2014, keď sa s denníkom SME rozprával o svojom filme Grandhotel Budapešť, ktorý onedlho zbieral ceny po prestížnych festivaloch. Nešlo mu do hlavy, čo tá nálepka znamená. Vysvetlenie, že sa asi priveľmi snaží, aby vyvolal dojem, že je štýlový, mu nestačilo.

„Vyvolávam dojem? Ja? Veď sám nepoznám dôvody toho, čo robím. Naopak, vždy najprv niečo urobím a až potom si k tomu nájdem nejaký dôvod. Už keď som začínal, mal som rád tradičný, fyzický kontakt s filmom a myslím si, že to dnes moderné nie je. A ani ma to netrápi. Ak sa aj o niečo snažím, tak potom len o to, aby bol môj film čo najlepší a aby ste sa naň šli pozrieť. Vtedy budem šťastným a na tom jedinom naozaj poriadne makám.“

Film Až vyjde mesiac dobrý je. Vlastne je výborný. Krásny.

Rozpráva o dvoch dvanásťročných deťoch, ktoré sa úplnou náhodou stretnú a zamilujú sa. On je sirota, ktorá trávi čas v skautskom tábore a nikto ho nemá rád. Ona sa cíti vo svojej usporiadanej rodine cudzia, nepochopená. Obaja vedia o svete dospelých „všetko“ – a rozhodnú sa spolu utiecť.

Ich zmiznutie obráti život pokojného mestečka hore nohami. Pod vedením miestneho šerifa (Bruce Willis) iniciujú obyvatelia rozsiahle pátranie po dvojici malých utečencov. Okrem rodičov (Bill Murray, Frances McDormand) mladého dievčaťa sa po ich stopách vydávajú i miestny skautský vedúci (Edward Norton) s celým oddielom nadšených skautov, sociálna pracovníčka (Tilda Swinton) a ďalší výstrední dobrovoľníci

A sme znova pri tom. Výstrednosť. Typická Andersonova črta, rukopis, ktorý ho charakterizuje. Objavuje sa i navonok, pretože Wes spomedzi filmárov vyniká tým, ako sa oblieka. Zdalo by sa, že je nákupný maniak. Omyl.

„Nerád nakupujem, a keď už nakupujem, väčšinou si vyberám tie isté veci. Môžem sa preto spoľahnúť aj na internetový nákup. Trik je v tom, že si kúpim viac farebných verzií a potom to kombinujem. Vyzerá to výstredne, a pritom je to to isté. A túto kravatu, napríklad, mi dal môj kamarát, lebo som povedal, že sa mi páči. Pochválil som ju a on si ju hneď sňal,“ smial sa.

Ak ste teda našli pod stromčekom kravatu, ktorá sa vám nehodí, no je príliš pekná, aby skončila na dne skrine alebo v koši, myslite na Wesa Andersona. On by sa jej možno potešil.

Madonna: Rebel Heart Tour - HBO o 14.00

Madonna. Rebel Heart Tour. (zdroj: wikipedia)

Mala tridsať sekúnd na prezliekanie kostýmov, jednotlivé prvky pódia sa neustále hýbali. Bol to boj, spomínala si nedávno Madonna na svoje posledné koncertné turné Rebel Heart. Divákom sa síce mimoriadne páčilo, no ju unavilo.

Podobne veľkú produkciu s tisíckami ľudí už nechce spraviť. Bolo to aj zhrnutie jej kariéry v dvadsiatich pesničkách.

Okrem tanečníkov a hudobníkov na ňom spolupracovali aj módne domy Gucci, Prada či výrobcovia šperkov Swarowski, akrobaciu zas inšpirovalo Cirque du Soleil. Pódium a kostýmy mali pripomenúť príbeh odvážnej Johanky z Arku.

Rebel Heart Tour potvrdilo Madonninu pozíciu komerčne najúspešnejšieho koncertného interpreta a silnej osobnosti.

