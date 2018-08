Martin Šalacha: Z divadelného bufetu nás vyhadzovali slovami, že sme komedianti a darmožráči

V nitrianskom divadle mal dočinenia s neonacistami, v SND sa stavia za zamestnancov.

2. aug 2018



Je už takmer folklórom pripomínať jeho neprehliadnuteľnú podobnosť s hercom Jozefom Kronerom. Viackrát musel verejne vyvracať nielen to, že ho imituje, ale aj podozrenie, či v jeho osobe slávny herec nemá utajeného potomka.

V divadle ho nezažil, ale vo filmoch považuje jeho herectvo za čosi úžasné. Prijal by za svoju jeho ľudskosť, prirodzenosť, oddanosť a pokoru v tom najlepšom zmysle slova.

Aj preto MARTIN ŠALACHA ani teraz neoddychuje, ale holduje tomu, čomu telom aj dušou verí - hereckému remeslu.

Kým kamenné divadlá majú v lete prázdniny, nakrúca detský seriál Prázdniny, hrá na Letných shakespearovských slávnostiach a pod šapitó Teatro Tatro zisťuje, že dať dobrému divadlu prednosť má zmysel.

Po ťažkom období mení v budúcej sezóne herecké miesto a začína v Slovenskom národnom divadle.

Aké je hrať Shakespeara pod holým nebom?

"Komédiu omylov sme naštudovali ešte vlani. Robiť Shakespeara je super, v exteriéri som si ho vyskúšal po prvý raz. Zišiel sa pri ňom kolektív ľudí, s ktorými sa dobre robilo, každý prichádzal s tým, že ponuku prijal, lebo hrá rád divadlo aj v lete, nielen oddychuje.

Mali sme klasický skúšobný proces, akurát potom prišla dosť veľká zmena, keď sa v generálkovom týždni prešlo na nádvorie Hradu, kde je celkom iná akustika."

Komplikuje vám to aj veršovaný jazyk?

"Bežne človek nerozpráva vo veršoch s množstvom metafor a skrytých významov, pri ktorých treba aj rozmýšľať nad tým, čo za veršami počujete.

Využívame zveličovanie a grotesknosť, a tak občas nezostáva iné, ako trochu pritlačiť na pílu, ale preklad Ľubomíra Feldeka je dobre prispôsobený súčasnému jazyku. Je to výzva dať mu prirodzenosť."

Človek si zároveň povie, že láska, nenávisť, závisť, intrigy či klamstvá sú večné témy.

"Aj preto ma to baví. Postavy dvojčiat pánov a dvojčiat ich sluhov stvárňujeme v tandeme s Robom Rothom, ktorého vnímam ako profesionála na špičkovej úrovni. Shakespeare je jeho srdcovka a je radosť s ním pracovať na tom, ako naše postavy rozlišovať a ako ich uchopiť zvnútra."

Čo ste ako kolegovia o sebe mohli pri takej spolupráci zistiť?

"Môžem hovoriť o tom, ako vidím ja jeho – je to človek, ktorý vie pomenovať veci presne, trefne a priamo, má svoj názor. V súčasnosti je to veľmi potrebné, aj keď nie vždy výhodné.

Je to aj o povahe a presvedčení, že nejde o pózu a falošnú hru, ale o kus pravdy. S Komédiou omylov mi vlastne Robo pomohol minulé leto preklenúť komplikované obdobie."

Aké?

"Dosť sa mi toho nahromadilo - v nitrianskom divadle som vtedy skúšal náročnú úlohu Štefánika, zároveň ma spolu s niekoľkými kolegami predtým vysťahovali z divadelných bytov, ktoré sa chystali rekonštruovať, čiže som nečakane musel riešiť bývanie.

Mimochodom, doteraz s bytmi nič neurobili. Do toho som sa dozvedel, že budem otcom. Jednoducho nevedel som, čo skôr. A práve to, že na javisku stál Robo, ktorý sa vedel perfektne odstrihnúť od vonkajších vplyvov, ma ťahalo.

Ani sme sa nemuseli o súkromných veciach rozprávať, len som pri ňom dokázal na plné obrátky skúšať niekoľko hodín denne a na všetko ostatné vtedy zabudnúť."

Z nitrianskeho Divadla Andreja Bagara ste koncom tejto sezóny odišli. Dôvodom sa stal konflikt s prevádzkou divadelného bufetu a riaditeľom divadla. Prečo ste sa doteraz nechceli k veci vyjadriť?

"Odišli sme dvaja s kolegom Romanom Poláčikom. Celé je to stále ťažké a asi sa s tým dosť dlho nevyrovnám."

Nie je to už za vami?

"Pre mňa sa prípad neukončil. Myslím na to, za akých okolností sa veci udiali, čo im predchádzalo, ako to vyvrcholilo a aké následky to ďalej môže mať. "