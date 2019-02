Videl, ako ľudia jedia ľudí. Holland nakrútila film o novinárovi, ktorému nik neveril

Je o ukrajinskom hladomore.

11. feb 2019 o 15:37 Jana Alexová

BERLÍN, BRATISLAVA. Režisérka Agnieszka Holland varuje pred narastajúcimi nacionalistickými náladami v Európe. Bojí sa, že Hitlera budú Nemci raz považovať za najlepšieho vodcu, akého kedy Nemecko malo.

Poľská filmárka to povedala na filmovom festivale Berlinale, kam prišla uviesť svoj najnovší film Mr. Jones.

Spracovala v ňom tému ukrajinského hladomoru začiatkom 30. rokov 20. storočia. Za tragédiu, pri ktorej zomreli milióny ľudí, bol zodpovedný Stalinov režim.

Jedli mačky, myši aj pomyje

Gareth Jones bol ambiciózny mladý waleský novinár.

Známym sa stal po tom, čo letel s Adolfom Hitlerom a Josephom Goebbelsom v jednom lietadle krátko po tom, ako sa Hitler stal kancelárom.

Mesiac po tejto udalosti sa dostal do Moskvy. Práve tam sa dozvedel, že hladomor na Ukrajine, obzvlášť na vidieku, je veľmi vážny. A on sa rozhodol, že to preskúma na vlastnej koži.

Nasadol na vlak a vystúpil na Ukrajine. Pešo prešiel viac ako šesťdesiat kilometrov, aby bol svedkom jedného z najpríšernejších zločinov komunistického režimu.