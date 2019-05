Neprezrádzajte dej, prosil Tarantino. Má pravdu, jeho nový film je veľké prekvapenie

Hrajú v ňom Brad Pitt a Leo DiCaprio.

21. máj 2019 o 20:44 Kristína Kúdelová

CANNES. V auguste 1969 bola herečka Sharon Tate v ôsmom mesiaci tehotenstva. Bolo mimoriadne horúce leto, v bohatej rezidenčnej štvrti bola každý večer party. Roman Polansky, jej manžel, vtedy nebol doma, pretože nakrúcal v Londýne, ale spoločnosť jej robili priatelia.

Ich idylku narušili traja prívrženci Charlesa Mansona, ozbrojení. Bohatých ľudí nazývali prasce a v ten večer mali chuť niekoľkých z nich zabiť. Sharon Tate prosila vrahov, aby ju ušetrili, aj jej nenarodené dieťa. Neušetrili ani ju.

K udalosti, ktorej sa vtedy bohato venovala aj socialistická tlač, sa teraz vrátil Quentin Tarantino v novom filme Once Upon a Time... In Hollywood. Vtedy v Hollywoode.

Premiéru mal v Cannes, kde vďaka nemu vzniklo poriadne vzrušenie. Nielen preto, že ešte pred pár týždňami vôbec nebolo isté, či ho Tarantino dostrihá a na festival doniesol ešte horúce kópie.

Aj preto, že publikum sa šlo skoro pobiť, aby sa dostalo do sály, a tu sa to zase až tak často nestáva.

Brad Pitt a Leo DiCaprio vo filme Once Upon a Time.. In Hollywood. (zdroj: FDC)

Keď slávny herec plače

Prvú projekciu však sprevádzalo upozornenie, presnejšie, prosba. Tarantino poslal novinárom list. Prosil ich, aby nikomu nepovedali, čo videli. Bol by nerád, keby divákov, ktorí sa do kina dostanú v čase klasickej distribúcie, nepripravili o zážitok. Presnejšie, o prekvapenie.

A to prekvapenie v tomto filme naozaj je.