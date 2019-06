V mene čoho zabíjame dnes? Protestná hymna Rage Against the Machine je živá aj dnes

Tom Morello sa už chce venovať inému projektu.

11. jún 2019 o 15:44 Marek Majzon

Rage Against the Machine hrali spolu naposledy v roku 2011 na vlastnom festivale.(Zdroj: Facebook.com/RATM)

BRATISLAVA. Prestaňte vzdychať, fňukať a dajte sa do práce! Gitaristovi Tomovi Morellovi z americkej rap metalovej kapely Rage Against the Machine začali prekážať otázky na možný návrat kapely.

„Čo by som pre ľudí chcel, Boh vám žehnaj, aby sa prestali pýtať na Rage Against the Machine a začali si zakladať sami kapely. Nech makajú,“ povedal vo videorozhovore pre Loudwire.

Morello povedal, že sa už posunul ďalej s projektom Prophets of the Rage, ktorý vznikol spojením troch členov Rage Agains the Machine a Audioslave, dvoch z Public Enemy a rapera B-Real zo Cypress Hill.

„Pracujeme na novej hudbe, vybehneme si v auguste na festivaly v Európe a dúfajme, že novinky vydáme už koncom leta. Napísali sme viac-menej polovicu albumu,“ povedal.

Zlosť voči popu a polícii

Naposledy sa svojmu domovskému projektu venoval v rokoch 2009 až 2011. Fanúšikovia chceli, aby rádiá znovu vytiahli jeho pesničku Killing in the Name, na popud anglického dídžeja Jona Mortera spustili petíciu.

Iritovalo ich, že päť rokov po sebe vyhrávajú prvé miesto britských rebríčkov v období Vianoc víťazi tamojšieho X Factoru. Ironická pieseň Killing in the Name sa im zdala vhodnejšia.