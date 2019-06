Boy George sa teší, že ľudí nahnevá. Chce, aby ho hrala žena

Do svojej biografie chce slávnu herečku.

19. jún 2019 o 17:17 Marek Majzon

BRATISLAVA. Po úspechu hudobného filmu Bohemian Rhapsody sa z biografiami roztrhlo vrece. Kontroverzný príbeh Freddieho Mercuryho zdestilovaný na rodinné podupkávanie pri najväčších hitoch skupiny Queen predsa získal štyri Oscary.

Napokon sa z kritizovaného outsidera stal nenápadný víťaz tohtoročného odovzdávania zlatých sošiek.

Snímka spustila vlnu. Zrazu na kiná zaútočil Rocketman o ceste Eltona Johna za slávou. Návštevníci môžu spoznať aj smutný príbeh Judy Garland, najobľúbenejšej americkej herečky z filmu Čarodejník z krajiny Oz.

Do koša s hudobnými kinotrhákmi má ambíciu prispieť aj Boy George. Niekdajší líder projektu Culture Club už pracuje na sfilmovaní svojho detstva a vzniku jednej z najúspešnejších kapiel 80. rokov.

Hlavnú postavu, teda muža, ktorý sa prezentoval hlavne androgýnne, by mala stvárniť Sophie Turner.

"Návrhy, ktoré zazneli, boli veľmi zaujímavé. Jedným z najzaujímavejších bola práve Sophie Turner," povedal v austrálskej rozhlasovej šou Fitzy & Wippa.

"Je to veľmi zvláštne, ale skutočne to bol návrh. Myslím, že to ľudí nahnevá, a preto sa mi to páči. Budú hovoriť, ako ma nemôže hrať, lebo je žena. Keď som mal sedemnásť rokov, určite by som chcel vyzerať ako ona!" povedal George.

Rozhovor síce nepredstavoval konkrétnu ponuku, no niekdajšia seriálová Sansa Stark z Hry o tróny zareagovala na svojom twitteri. Povedala, že by bola veľmi za.

Pripravovanú celovečernú snímku režíruje Sacha Gervasi. Stál za Terminálom z roku 2004, ale aj vlaňajšou Mojou večerou s Hervém.

Viac detailov nateraz nie je k dispozícii.

"V Londýne osemdesiatych rokov by ste Georgea neprehliadli. Všetci vedeli, že sa stane hviezdou ešte pred tým, než by vôbec ktokoľvek počul od Culture Club čo len notu," povedal Gervasi pre magazín NME.