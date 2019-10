Osobnosti spomínajú na Karla Gotta: Tí, ktorí ho mali radi, spravia z neho večného

Spevák zomrel v pondelok vo veku 80 rokov.

2. okt 2019 o 11:37 Monika Moravčíková, Jana Alexová

Svet bez božského Káju si ťažko predstaviť. Českí a slovenskí hudobníci, politici a osobnosti spoločenského života reagujú na smrť Karla Gotta.

Laco Lučenič, hudobník

"Bude sa na to veľmi ťažko zvykať. Jeho existencia bola taká, že vždy k životu patril. Citeľne k nemu patril. Ale myslím, že tí, ktorí ho mali radi, spravia z neho večného. Kája je večný."

Alena Čermáková, šansonierka a hlasová pedagogička

"Je mi to ľúto, je to šok. Myslím si, že to bol spevák svetového formátu, s kongeniálnym hlasom a charizmou. Celkom milá pikoška o ňom je, že bol už dávno slávny spevák, keď sa ohlásil k hlasovému pedagógovi Františkovi Tugendliebovi. Keďže nevedel nájsť adresu, na ktorej býval, odprevadila ho k nemu polícia. František Tugendlieb o tom rád rozprával a hovoril že, Gottovi ukázal pár cvikov a on si ich ako profík okamžite zapamätal. Jeho spevácka kariéra pokračovala ďalej vo fantastickej kondícii. To je taká milá zaujímavá vec."

Lucie Bílá, speváčka

"Slová sú zbytočné."

Peter Pellegrini, predseda vlády SR

"Jeden z najúžasnejších hlasov, ktorý celé desaťročia vnášal radosť do duší Čechov i Slovákov, už nikdy nezaznie. „Božský Kája“ bol fenoménom, ktorý celé svoje pôsobenie pomáhal odpútať sa ľuďom od svojich bežných životných problémov a ponúkal im umenie, ktorému rozumeli a s ktorým sa vedeli stotožniť. Zbohom, maestro, nech Váš hlas ostane navždy v srdciach ľudí, ktorým právom učaroval."

Miloš Zeman, prezident Českej republiky

"Karel Gott bol skutočný umelec, ktorý sa rozdával druhým. To je vyčerpávajúce, ale práve to robí umelca umelcom. Karel Gott daroval svoj život generáciám, daroval sa nám všetkým," citoval Zemanove slová pre TASR jeho hovorca Jiří Ovčáček.

Andrej Babiš, český premiér

Český premiér Andrej Babiš označil Gotta za jedného z najväčších Čechov, "ktorých sme mali tú česť zažiť".

"Sprevádzal ma od mladosti. A každého z nás. Veril som, že tu bude navždy. Je mi to nesmierne ľúto. Zapálim sviečku a vypočujem si niečo od neho zo 60. rokov. Majstre, vážil som si Vás. Viac, než dokážem povedať," uviedol Babiš pre TASR prostredníctvom svojej hovorkyne Jany Adamcovej.

Felix Slováček, hudobník

"Pre mňa Karel nikdy nezomrel, je súčasťou nielen mňa, ale celej českej krajiny. Jeho piesne nám ho budú neustále pripomínať," uviedol podľa televízie ČT24 dlhoročný Gottov spolupracovník, hudobník Felix Slováček.