Čo majú robiť Česi, aby spoznali Slovákov? Chceli od nás päť filmov

Nakrútil sme aj kultový film. Vyzerá presne tak, ako by nemal.

6. nov 2019 o 15:27 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Dostali sme do redakcie mail od kolegov z českých Hospodárskych novín. Pýtali sa nás, či by sme pre nich nepripravili výber piatich slovenských filmov a kníh, ktoré by sme Čechom odporučili.

Od revolúcie prešlo tridsať rokov. Sú zvedaví, čo sa za ten čas u nás udialo - a práve filmy a knihy im to vraj pomôžu pochopiť. Napísali sme, odpoveď sme im už poslali.

Tu je päť filmov, ktoré sme pre nich vybrali, ak chcú Slovákov spoznať viac.

1. Na krásnom modrom Dunaji

réžia: Štefan Semjan

Teraz by Slováci povedali, že toto je ich kultový film. A kritici, keby trochu prižmúrili oči, by súhlasili.

Áno, film Na krásnom modrom Dunaji má v ponovembrovej kinematografii špeciálne postavenie, pretože nie je žiadny iný, ktorý by tak vystihol to, čo sme po roku 1989 žili.

Čakali sme krásny nový život, namiesto toho prišla temnota, v lepšom prípade morálna dekadencia.

S novou realitou bojujú aj hrdinovia filmu, traja kamaráti, ktorých hrajú Maroš Kramár, Ady Hajdu a Juraj Johanides. Aby prežili v neprehľadných časoch, poznačených novodobými westernovými zákonmi, musia aj oni trochu podvádzať.

Tvária sa, že ukradli obraz Andyho Warhola, a ťahajú za nos policajtov aj prípadných záujemcov, popritom sa flákajú po Bratislave a nič z toho, čo robia, nemá zmysel.

"Slováci sú konzervatívni diváci, nevyhovovala im filmová reč, akú režisér Semjan použil," hovorí producent filmu Milan Stráňava. "Niesol odkaz na filmovú tradíciu šesťdesiatych rokov a tým nemal šancu u kritikov. Dostali sme sa s ním do odbornej literatúry, ale s tým, že takto film nemá vyzerať. A to bolo náhodou sympatické, že nás publikovali."