Cesta do hlbín slovenskej duše. Česi sa pýtajú, aké naše knihy by mali čítať

Niektorí autori nám chýbajú.

7. nov 2019 o 14:46 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Dostali sme do redakcie mail od kolegov z českých Hospodárskych novín. Pýtali sa nás, či by sme pre nich nepripravili výber piatich slovenských filmov a kníh, ktoré by sme Čechom odporučili.

Od revolúcie prešlo tridsať rokov. Sú zvedaví, čo sa za ten čas u nás udialo - a práve filmy a knihy im to vraj pomôžu pochopiť. Napísali sme, odpoveď sme im už poslali.

Tu je päť kníh, ktoré sme pre nich vybrali, ak chcú Slovákov spoznať viac.

Peter Pišťanek: Rivers of Babylon

1991

Preskočme teraz Rudolfa Slobodu, Jána Johanidesa, Vincenta Šikulu, Pavla Vilikovského či Ivana Kadlečíka. Pretože tých už Česi čítali. Žartujeme, samozrejme. Trochu.

Popri klasikoch vyrástol po revolúcii celkom nový zjav: Peter Pišťanek. Prirovnávali ho k Slobodovi a áno, mierou cynizmu si určite boli blízki.

No Pišťanek rozvíril vody slovenskej literatúry aj tým, akým drsným a vulgárnym jazykom písal. Mnohí to ani nedokázali zniesť.

Román Rivers of Bybolon je určujúcim dielom porevolučnej literatúry. Hromadne sa predával, keď bol slovenský román v podstate na dlhé roky mŕtvy. Navyše, bola to expresná karikatúra nového typu korupcie.

Hlavný hrdina Rácz sa z bezvýznamného človeka, vychovaného a poznačeného komunizmom, vypracoval na dôležitú persónu mesta. Podarilo sa mu to cez vydieranie aj cez mŕtvoly, aj vďaka nemu bolo zo Slovenska zrazu podsvetie.