Mikkelsen prijal rolu, z ktorej vyhodili Deppa. Je to smutná situácia, vraví

Nahradí ho vo filme Fantastické zvieratá.

4. dec 2020 o 14:59 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Je to pekná ponuka, ale nevďačná situácia. Dánsky herec Mads Mikkelsen prijal úlohu v druhom pokračovaní filmu Fantastické zvieratá: Grindelwaldove zločiny.

Ale dostal ju preto, že štúdio Warner Bros. poprosilo Johnnyho Deppa, aby z filmu odstúpil, z čoho nie je šťastný ani Depp, ani jeho fanúšikovia.

Warner sa pre toto riešenie rozhodol po tom, ako Johnny Depp prehral súd s britským denníkom The Sun. Žaloval ho za nálepku "wife beater", ktorou noviny prijali za hotovú vec, že bil svoju manželku, herečku Amber Heard.

"Zapôsobilo to ako šok. Prišlo to po udalostiach, ktoré sú veľmi smutné. Okolnosti sú smutné. Želám im obom len to najlepšie, a verím, že čoskoro sa ich situácia upokojí a obaja budú spať," povedal Mads Mikkelsen v rozhovore pre Entertainment Weekly.

Bolo to prvýkrát, čo zvláštnu situáciu komentoval, hoci správa o tom, že Deppa nahradí, prišla už v druhej polovici novembra.

Je to záludná úloha

Pre Warner Bros. bol Mikkelsen údajne prvou a jedinou, jednoznačnou voľbou. Jeden veľký herec nahrádza druhého, je to prirodzené, navyše, obaja majú zmysel pre jemne vyšinuté postavy, majú v nich záľubu.

Fanúšikovia Johnnyho Deppa síce spisovali petíciu za to, aby vo filme Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny zostal, ale už nebola cesta späť.