Sledujeme vyhlasovanie Oscarov. Sezóna bola čudná, favorit to má neisté

Nomináciám vládne film Mank.

25. apr 2021 o 21:33 Kristína Kúdelová

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Je to netradičný deň pre udeľovanie Oscarov. O takomto čase už víťazi aj zvyknú zabudnúť, že nejaké boli a oni vyhrali.

Oscarom tradične patrí termín na prelome februára a marca, ale americká filmová akadémia sa rozhodla staviť na to, že v apríli bude lepšie - tak dobre, že bude možné zorganizovať slávnostný ceremoniál.

Súvisiaci článok Nechoďte mi sem v teplákoch, žiada producent Oscarov nominovaných Čítajte

Zlaté glóbusy sa pred dvomi mesiacmi odovzdávali cez Zoom, a nebolo to bohviečo. Technický chaos, atmosféra nijaká. To Oscary nechceli pripustiť.

A mali šťastie. Situácia v USA sa vďaka rýchlemu očkovaniu zlepšila tak veľmi, že filmové hviezdy sa môžu stretnúť, hoci v redukovanom počte, a oslavovať najlepšie filmy.

Napriek pandémii a opatreniam z nej vyplývajúcich sa nejaké nakrútili a niektoré sa dokonca dostali do kina. Samozrejme, stále to nebolo veľa, aby bolo z čoho vyberať, ale akadémia pripustila do súťaže aj tie, čo mali premiéru na streamovacej platforme - pod podmienkou, že pôvodne boli chystané do kina.

Súvisiaci článok Filmov ako Nomadland je málo. Z Frances McDormand sa nedá odvrátiť zrak Čítajte

Ako najväčší favoriti na Oscara sa postupne vyrysovali: Mank režiséra Davida Finchera (má desať nominácií), Krajina nomádov režisérky Chloé Zhao, Chicagsky tribunál Aarona Sorkina a Ježiš a čierny Mesiáš Shaku Kinhga.

V nomináciách sa prejavilo, že akadémia je už vnímavejšia voči tvorcom, ktorí zastupujú rôzne menšiny.

Podstatné, samozrejme, ale je, aby vyhral ten najlepší film. Medzi hercami sú veľkí favoriti Anthony Hopkins, ktorý hrá vo filme Otec, a Frances McDormand, ktorá hrá vo filme Krajina nomádov.

Všetci víťazi budú známi približne o pol šiestej ráno.