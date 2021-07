Po jeho filme sa rozpadli milióny manželstiev. Je Bergmanov ostrov pre vzťahy zakliaty?

Preslávil depresiu, Mia Hansen-Løve šla po jeho stopách.

12. júl 2021 o 11:19 Kristína Kúdelová

Článok pokračuje pod video reklamou

CANNES. Tu napísal scenár k filmu Scény z manželského života, kvôli ktorému sa rozpadli milióny manželstiev na celom svete, nezabudne pripomenúť turistický sprievodca všetkým, čo sa vydali po stopách švédskeho režiséra Ingmara Bergmana a prídu aj na ostrov Få rö , kde sa mu tvorilo najlepšie.

Nepoznať Bergmana je ako nepoznať polovicu svetovej kinematografie, s odporúčaním Scén z manželského života však treba narábať opatrne.

Súvisiaci článok Olga Sommerová: S dcérou si vedieme zoznam skvelých mužov. Už ich máme asi pätnásť Čítajte

Kto film uvidí priskoro, môže navždy stratiť vieru, že existuje dlhodobo šťastný vzťah. Kto ho uvidí v zrelšom veku, môže sa utvrdiť v presvedčení, že dlhodobo šťastný vzťah neexistuje a urýchli bolestivé rozhodnutie, že z neho teba odísť.

Škandinávska kinematografia sa na prelome tisícročí veľmi snažila zbaviť nálepky, že všetko, čo v nej vzniká, je len úzkosť a depresia.

Nie sme Bergman, kričali vo svojich filmoch švédski, nórski, dánski režiséri a predbiehali sa v tom, kto nakrúti sviežejšiu a vtipnejšiu komédiu.

Ostrov je pre vzťahy zakliaty

A aj sa to podarilo. No zabudnúť na Bergmana nie je možné, pretože Bergman hovorí o situáciách a pocitoch, ktorým sa uniknúť nedá. Životné krízy prežíva každý, aj ten, kto v detstve nedostával také choré fyzické a psychické tresty, ako dostával on.

Po jeho stopách šla tentoraz aj nová hviezda svetovej kinematografie, francúzska filmárka so škandinávskymi koreňmi Mia Hansen-Løve.