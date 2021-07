Pochybná pitva, pohyb s mozgom a menené výpovede. Stone sa vracia k vražde Kennedyho

Na festivale v Cannes režisér ukázal nové dokumenty.

13. júl 2021 o 11:24 Kristína Kúdelová

CANNES. Je vraj nedôveryhodný a nebezpečný. Americký režisér Oliver Stone hovorí, že od roku 1952 si CIA vedie zoznam takzvaných sprisahaneckých teroristov a on sa naň dostal tiež.

Pred tridsiatimi rokmi nakrútil film JFK, v ktorom spochybnil výsledky oficiálnej vyšetrovacej komisie o tom, ako zabili prezidenta Johna Kennedyho.

V hlavnej úlohe vystupoval prokurátor Jim Garrison (hral ho Kevin Costner), ktorý sa snažil dokázať, že komisia s pozbieranými faktami manipulovala, aby sa verejnosť nedozvedela, že atentát v Dallase bol riadený komplot.

Film mal úspech. V kinách sa mu darilo, získal osem nominácií na Oscara. Samotný Stone však čelil obvineniam, že bol faktograficky nepresný a že americkej vláde špiní meno.

"Bol som ešte mladý a naivný, nevedel som, že ma môžu takto zmasakrovať," povedal Oliver Stone, keď prišiel na festival v Cannes predstaviť dokument JFK Revisited: Through The Looking Glass.

Z filmu JFK Revisited: Through The Looking Glass. (zdroj: FDC)

Neskúsení patológ a lekári pod tlakom

Po premiére JFK v roku 1991 sa veľa vecí dalo do pohybu. Vláda postupne sprístupnila milióny dokumentov, ktoré sa týkali osudového dňa - 22. novembra 1963. Len niektoré, napríklad fotografie prestreleného mozgu prezidenta, zostávajú pod vysokým stupňom ochrany, nemožno ich vynášať ani reprodukovať, dajú sa vidieť len prezenčne.

Oliver Stone vyberá také, ktoré sú v rozpore s tým, čo zverejnila Warren Commision, zriadená prezidentom Lyndonom Johnsonom, a komentuje ich s historikmi.