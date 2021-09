Božie mlyny, dromeosaurus aj prezidentský palác zasvietia do noci

Biela noc ponúka dialógy medzi budovami, mostami, ľuďmi a všetkými navzájom

16. sep 2021 o 18:44 Elena Akácsová

V piatok 17. septembra začína v Bratislave festival Biela noc. Prinášame vám výber diel, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. Všetky diela aj mapu s podrobnými informáciami nájdete na stránke festivalu.

P. Ebringerová & B. Kubinský & M. Moravčíková: Afloat

Titulná fotografia patrí priestorovej svetelnej inštalácii, ktorá bude umiestnená na nádvorí Starej radnice, vznikla ako súčasť medzinárodného projektu EMIA – Empatia v umení.

Monumentálna vzdušná inštalácia prezentuje ľudskú molekulu. Autori zámerne pracovali s ľahkými materiálmi, ktoré pôsobia krehko a zraniteľne, a okrem empatie interpretujú pojmy rovnocennosti, rovnoprávnosti a ľudskej dôvery.

Kvant Show Production: Force fields

Najobľúbenejšou časťou Bielej noci zvyknú byť veľké projekcie na budovách a veľkoformátové diela.

V prvý bratislavský víkend uvidia návštevníci premiérovo mappovanie zadnej fasády Grasalkovichovho paláca. Členovia produkčného kolektívu KVANT kombináciou zvuku, svetla, tieňa a architektúry vytvoria pôsobivý digitálny príbeh.

Kvant Show Production: Force fields (zdroj: Biela noc)

Jakub Gavalier: Zrodenie nového sveta

Druhý bratislavský víkend je pre návštevníkov pripravená vodná trasa. Okrem nasvieteného Lida a hladiny Dunaja bude v River Parku osemmetrový objekt s 360-stupňovou projekciou.

Aj bez znalosti konkrétnych častí príbehu je dielo otvorené rôznorodému uchopeniu a náhľadu naň. Príbeh je doplnený hudbou a vyrozprávaný pohybom častíc, ktoré zanechávajú stopy po neohraničenej ploche.

Jakub Gavalier: Zrodenie nového sveta (zdroj: Biela noc)

Pavol Truben: Under pressure

Na nábreží Eurovea bude umiestnená séria cvičiacich figúr. Autor, výtvarník, dizajnér a pedagóg Pavol Truben v objektoch spracúva tému vyhorenia, komentuje nesúlad medzi starostlivosťou o telo a zanedbávaním duše, no každý divák si do figúr môže dosadiť svoj vlastný príbeh o hľadaní duševnej rovnováhy.

Pavol Truben: Under pressure (zdroj: Biela noc/ DARIA ZUYKOVA)

Martin Gabčo & Stroon: Dialóg

Ikonické budovy Národnej banky Slovenska a Slovenského rozhlasu spojí posledný bratislavský víkend unikátny dvojmapping. Laserové lúče prepoja horizontálne a vertikálne línie stavieb a postupne sa rozohrajú do abstraktných svetelných štruktúr vynárajúcich sa z tmy.

Dôležitou súčasťou tohto urbánneho dialógu je autorská ambientná hudba z dielne Stroona.

Martin Gabčo & Stroon: Dialóg (zdroj: Biela noc)

Čestmír Suška: Rezavé květy

Na Hlavnom námestí budú umiestnené skulptúry (Rybí kost, Ocelot, Síť se záplatami, Koule z koleček) pochádzajúce z najznámejšieho súboru diel významného českého tvorcu Čestmíra Sušku s názvom Hrdzavé kvety. Vznikajú transformáciou použitých industriálnych nádob, v ich útrobách sú umiestnené svetlá, takže zážitok z objektu sa ešte zintenzívni pod rúškom noci.

Čestmír Suška: Rezavé květy (zdroj: Biela noc)

Pavel Korbička: Boží mlýny

Český vizuálny umelec Pavel Korbička sa predstaví dvoma dielami na dvoch miestach.

V Českom centre je inštalácia Světlomet X, ktorá vytvára ilúziu reliéfu a reaguje na pohyb okoloidúcich. Na novej budove SND sa objavia jeho Božie mlyny, trojdielna site-specific inštalácia, ktorú autor vytvoril ako symbol pomalej, ale blížiacej sa spravodlivosti v podobe neúprosného stroja času.

Pavel Korbička: Boží mlýny (zdroj: Biela noc)

Boris Vitázek: Uncanny

Telá v beztiaži unášané neviditeľnými silami tvoria kontrast k usporiadanosti priestoru vnútri budovy Landererova 12. Vo videoinštalácii Borisa Vitázka budova nesie ľudí na svojej fasáde, samostatne nemajú funkciu, no pokiaľ tvoria komunitu, v ich interakciách vzniká forma vedomia. Ľudia sa stávajú len súčasťou celku, a priestor okolo nich určuje ich pohyb a prácu.

Boris Vitázek: Uncanny (zdroj: Biela noc)

Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová: Either way we lose

Objekt dvojice, ktorá umelecky spolupracuje už takmer dvadsať rokov, predstavuje ikonický obraz zdvihnutej päste v rozšírenom význame márnosti. Nafúknutá socha, umiestená vo vitríne OD Prior pripomína objekt vyrobený na masové pobavenie, naznačuje nešťastnú karmu revolúcií a ich predurčenie stať sa zábavnou a dobre sa predávajúcou a vypredanou atrakciou.

Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová: Either way we lose (zdroj: Biela noc)

Mário Birmon: Born of new power

Objekt umiestnený na Primaciálnom námestí predstavuje aktívne sa formujúcu, vznikajúcu planétu, ktorej elektrické výboje a tajomná zvuková inštalácia diváka vtiahnu do atmosféry. Výboje sú vytvárané paralyzérmi upevnenými na základnú konštrukciu. V symbolickej rovine nesie inštalácia aj ďalšie obsahy, ako zrodenie novej sily, mocnosti, ideológie, nových zákonov, revolúcie.

Mário Birmon: Born of new power (zdroj: Biela noc)

András Cséfalvay: Flight to the sun

Každý víkend bude možné v Rómerovom dome vidieť multimediálny objekt, ktorým nám jeho autor na príbehu dromeosaurov pripomína, väčšina súčasných kríz vrátane pandémie a klimatickej krízy podnecujú obavy zo smrti a vyhynutia, že nikto nemá prístup k celému obrazu našich príbehov a že je nevyhnutné vnímať samých seba ako súčasť väčších evolučných procesov.

András Cséfalvay: Flight to the sun (zdroj: Biela noc)

Ariadna Vendelová: In The Wind

Tanečno-akrobatická performancia vzdušnej akrobatky, choreografky a lektorky z Košíc uvidia niekoľkokrát za večer návštevníci Bielej noci 1. októbra v Bratislave v Starej tržnici a neskôr aj v Košiciach v Tabačke. Ariadna Vendelová sa sústreďuje na pohybový a choreografický výskum v rámci vzdušného tanca na šále a kruhu.

Ariadna Vendelová: In The Wind (zdroj: Biela noc)

Ján Šicko: Živé mince

V prvý bratislavský víkend sa na fasáde Národnej banky Slovenska objavia v animovanej podobe príbehy zberateľských mincí, ktoré NBS vydala tento rok. Ich motívy oživí spojením tradičnej kresby s novými technológiami vo veľkoplošnej projekcii multimediálny výtvarník a dizajnér Ján Šicko.