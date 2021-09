Premiér vydiera prezidenta (ukážka z knihy Andreja Kisku)

Osobný román Andreja Kisku

Bývalí prezidenti a premiéri využívajú skôr memoárové formáty literatúry na sprostredkovanie skúseností zo svojho úradu. Andrej Kiska je výnimkou, po odchode z funkcie siahol po beletristickom útvare a odpracoval si svoje zážitky z prezidentského obdobia v zdanlivo fiktívnom románe.

Napísal dynamický text, v ktorom vykresľuje dvadsať dní života hlavy štátu. Od prvých viet čitateľ nemá problém uveriť, že ide o autentickú výpoveď. Pri inaugurácii sa prezident potí, vie o sebe, že je trémista a nie veľmi dobrý rečník, deklaruje svoje pochybnosti o samom sebe, pretože je obyčajná ľudská bytosť.

Hlavný hrdina je novozvoleným prezidentom, ktorý porazil v súboji o prezidentské kreslo premiéra. On, prezident, je Patrik a premiér je Erik - plavovlasý muž s kockatou hlavou a vyšportovanými ramenami, pripomínajúci figúrku z Lega. Ich vzájomný konflikt determinuje atmosféru v krajine. Premiér sa snaží zatiahnuť prezidenta do korupčného systému, ktorý spoluvytváral. Filozoficky tvrdí, že v politike sme aj na to, aby sme zarobili a vrátili sa nám peniaze, ktoré sme do zvolenia investovali, Patrik tento prístup odmieta.

Jednou z významných tém románu je konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou na medzinárodnej scéne. Slovenský prezident sa snaží byť aktívnym aktérom v sprostredkovaní mieru medzi týmito krajinami. Komunikuje s ostatnými prezidentami a veľvyslancami veľmocí.

Andrej Kiska nesporne ponúka v texte vlastné skúsenosti, je úprimný a ukazuje obraz politického, ale aj veľmi osobného života hlavy štátu, ktorý je často vyčerpávajúci. Je vcelku pochopiteľné, prečo si vybral formu fiktívneho románu, pretože v tomto formáte si vie dovoliť byť subjektívnejší a povedať čitateľovi o zákulisí veľkej politiky viac ako v memoárovej literatúre.

Uverejňujeme ucelené úryvky z nového románu Prezident – Dvadsať dní na prežite, ktorý vychádza vo vydavateľstve Ikar.