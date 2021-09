Vo fikcii môžete povedať to, čo vo faktických pamätiach nie (recenzia)

Recenzia trileru z pera Andreja Kisku.

27. sep 2021 o 0:00 Martin Kasarda

Aký je rozdiel medzi pravdou, lžou a fikciou? To nie je rečnícka otázka, ale jeden z kľúčových problémov, ktorým sa zaoberajú múdre hlavy okolo myslenia o literatúre vrátane Umberta Eca.

Keď budete čítať román spisovateľa Andreja Kisku s názvom Prezident, nepochybne budete premýšľať aj nad prezidentom Andrejom Kiskom. A budete sa čudovať – to naozaj toľko litrov pálenky popijú títo naši mocipáni? A naozaj sa takto nechutne ponúkajú miliónové „všimné“ len za to, aby ste držali krok a kryli vycuciavanie štátu „našimi ľuďmi“?

A potom: to si vymýšľa, ten spisovateľ, to tak nemôže byť. To v takomto morálnom hnoji je naša politika?

Nuž, keby bol niekto popísal do románu, koľko vysokých policajných funkcionárov sedí aktuálne v base či vyšetrovačkách, koľko sudcov a prokurátorov čaká na súdy v úlohe obvinených či vyšetrovaných, tak si poviete, pche, lož, výmysel. Toto nemôže byť pravda, štát, kde sa namiesto výsluhového dôchodku chodí do cely? To je bonus za službu štátu? A vidíte, toto je pravda. O Slovensku.

Ale späť k Prezidentovi spisovateľa Andreja Kisku.

Hlas podobný prezidentovi

Prezident z knihy sa neskrývane podobá na toho nášho: robil kedysi v Amerike, podnikal, ochraňuje onkologické deti. Nastúpil do úradu akurát v júni roku 2014. Má mierne budhistickú povahu, chce objímať svet a spasiť ľudstvo v mene dobra.