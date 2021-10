Alec Baldwin zažíva tragédiu, aká sa v roku 1993 stala pri filme Vrana. Filmárov nepoučila

Vtedy nešťastne zahynul Brandon Lee.

23. okt 2021 o 12:42 (aktualizované 23. okt 2021 o 13:37) Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Pri nakrúcaní filmu The Rust s Alecom Baldwinom zahynul človek a na prípade už pracuje polícia, ale to neznamená, že niekto bude za smrteľný výstrel odsúdený a pôjde do väzby.

V roku 1993 došlo na filmovom pľaci k rovnakej tragédii, žiadna iná takého druhu sa odvtedy až doteraz neudiala.

V pozícii, v akej je dnes Alec Baldwin, bol vtedy Michael Massee. Vo filme Vrana hral gangstra, ktorý najprv znásilnil a zabil mladú ženu, a potom vystrelil aj na jej snúbenca - hlavného hrdinu, ktorého hral Brandon Lee, syn slávneho Brucea Leeho.

Scéna, keď Lee vstúpil do miestnosti, kde jeho filmová snúbenica už ležala mŕtva, sa nakrúcala zvlášť. Zbraň, z ktorej naňho Massee vystrelil, mala byť skontrolovaná a všetko sa zdalo byť v poriadku, aj keď to bola streľba z krátkej vzdialenosti.

Po niekoľkých sekundách však bolo jasné, že niekde nastala chyba. Brandon Lee sa už nepostavil, museli ho odviesť do nemocnice a tam po dvoch hodinách zomrel.

Smrť filmárov nezastavila, pokračovali

Pri nakrúcaní tejto scény sa použil revolver s kalibrom 44 a náboj, v ktorom mal byť len strelný prach, nie projektil.