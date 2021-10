Paralelné matky: Herecký koncert Penélope Cruz robí z materstva triler o génoch

Almodóvar sa zase predviedol ako veľký humanista.

28. okt 2021 o 17:34 Kristína Kúdelová

Hodnotenie 8 / 10 Paralelné matky Zhrnutie: Porodiť alebo exhumovať? Španieli dokážu v jednom filme rozprávať o oboch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Penélope Cruz kliká počítačovou myšou a prezerá si čiernobiele fotografie mužov a žien. Ešte aj to dokáže Pedro Almódovar nakrútiť so strhujúcim napätím a to, čo na papieri vyzerá ako melodráma, ponúka ako ľahší triler.

Jeho obľúbená herečka sa v úlohe profesionálnej fotografky Janis prehrabáva archívom, ktorý jej zanechali najstarší obyvatelia jej rodnej dediny, pamätníci počiatku španielskej diktatúry.

Medituje nad šťastnými mladými tvárami: nikto z nich sa nedožil staroby.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Petra Procházková: Neuveriteľne sa fintia. Ja som pre afganské ženy humusáčka Čítajte

Na začiatku občianskej vojny ich fašisti zabili a ich pozostalým upreli právo, aby sa s nimi dôstojne rozlúčili.

Tu by mal byť ich masový hrob, ukazuje fotografiu zelenej lúky za dedinou forenznému archeológovi Arturovi. Vedeli by ste mi pomôcť s exhumáciou? pýta sa ho. Už skoro storočie čakáme na možnosť, že overíme totožnosť svojich blízkych a pochováme ich.

Arturo jej sľúbi pomoc a zblíži sa s ňou.

O rok Janis otehotnie a hoci dieťa neplánovala, radostne ho očakáva. I v predpôrodných bolestiach si udržuje toľko optimizmu, že povzbudzuje aj depresívnu mladú Anu, ktorá bez akejkoľvek túžby po materstve rodí presne v rovnakom momente.

Nevoľnosť po teste DNA

Zavolaj mi, vymeníme si skúsenosti, hovorí jej Janis pred odchodom domov a odovzdá jej telefónne číslo.