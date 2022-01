S každou tragédiou prídu konšpirácie

Nick Drnaso a Sabrina.

Po emotívnom grafickom románe od amerického surfistu a ilustrátora Aj Dunga, ktorý v ňom citlivo zachytil dve línie príbehov, prichádza vydavateľstvo Absynt s ďalším. Tentoraz však s ešte ťaživejším a oveľa pochmúrnejším.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok (Ne)zabudnuteľná Addie Čítajte

Príbeh o Sabrine je temný, mrazivý a šokujúci. Odráža totiž všetky naše vnútorné súženia a nastavuje nám zrkadlo s veľkou dávkou nepredvídateľných emócií. Dotýka sa nás síce vzdialene, no nahlodáva naše svedomie až tak, že začneme Sabrinu vnímať, ako by išlo o našu najlepšiu priateľku či sestru. Otázka však znie – kam zmizla? Odpoveď zachytáva videokazeta, ktorej sa ihneď chopia médiá. A už zrejme tušíte, čo nasledovalo.

Novodobý online terorista

Tragédie nás nútia premýšľať aj nad vlastnými životmi. Deje sa ich však tak veľa, že už voči nim často strácame vlastnú citlivosť, ktorá je však kľúčová. Majú totiž veľký dosah nielen na ľudí, ktorí sa s obeťou poznali, no i na tých, čo ich zachytia iba z rozprávania či vďaka veľkej medializácii.

(zdroj: Foto - Archív SME)

To bol i prípad zmiznutia Sabriny, ktorý viedol k stretnutiu dvoch starých priateľov Teddyho a Calvina, na ktorých americký grafik Nick Drnaso skvele ilustruje ponurosť toho, čo sa stalo. S každou záhadou prichádzajú teórie, ktoré sú od reality často na míle vzdialené.

Drnaso to dokazuje nielen Sabrininým príbehom, ale aj do neho nenápadne vtesnanými konšpiračnými teóriami z 11. septembra či z tragickej streľby na základnej škole Sandy Hook, pri ktorej prišlo o život dvadsať detí a šesť dospelých. V oboch prípadoch sa motívy týchto teroristov už nikdy nedozvieme, no s nimi spojené konšpirácie pretrvávajú dodnes.