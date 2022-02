Marína Čarnogurská: Kto sa dostane k moci, stáva sa veľmi nebezpečným

Lao c a Tao Te Ťing.

Taoizmus nie je náboženstvo v našom európskom zmysle. Neverí v žiadneho Stvoriteľa, je to vierovyznanie v Cestu Tao anonymnej energie (Te), ktorá je podstatou života, v ktorom záleží na ľudskej súčinnosti, harmónii všetkého, mravnosti a múdrosti. Teda je to prístup k životu, ktorý je aj dnes dosť nedostatkový. Keď sme sa so sinologičkou a prekladateľkou Tao Te ťingu, Marínou Čarnogurskou, rozprávali v jej pracovni pri famóznom zelenom čaji, akoby tam bol duch Lao c’a s nami.

Keď sa obzrieme do našej minulosti, tak v polovici 1. tisícročia pred n. l. nezávisle od seba vznikali na zemi veľmi podobné myšlienkové svety. V antickom Grécku sa rodila grécka filozofia a v hlbinách Číny sa zrodilo taoistické myslenie.

Sokrates, Platón, stoici, paralelne v Indii Budha a v Číne Lao c’ a Konfucius. Ako keby sa v týchto vzdialených civilizáciách podobnosti v myslení a v spôsobe uvažovania objavili v približne rovnakých obdobiach. A pritom sa skutočne nedá nájsť žiadna súvislosť či priamy kontakt. Keď som prekladala Konfucia, udivovalo ma, že v podobnom období Sokrates pôsobil v Aténach a obidvaja boli schopní takmer identickej potreby formulácie etického prístupu k životu.

Ako je to možné?

Keď nad niečím rozmýšľate, život vám niekedy prihrá aj náhodné odpovede, alebo naopak, náhoda vám prihrá priam osudové odpovede! Keď som pôsobila v Ústave orientalistiky SAV, v jeho dosť chaotickej knižnici (lebo peňazí na knihy nikdy nebolo veľa, takže sa tam našlo len to, pre čo sa náhodou niekto rozhodol) som narazila na materiály, ktoré si zadovážil vtedajší riaditeľ Viktor Krupa.

Americkí genetici v šesťdesiatych rokoch minulého storočia urobili objav tzv. africkej Evy, teda ženy, ktorá sa geneticky stala matkou celého dnešného ľudstva. Podľa tohto genetického výskumu v juhovýchodnej Afrike, približne pred 180-tisíc rokmi, z potomkov množstva vtedajších žien na svete dodnes prežilo len potomstvo tejto jedinej ženy a zaľudnilo celú planétu.

Áno, bola to známa teória o „mitochondriálnej Eve“ z konca minulého storočia. Čím vás zaujala?

Podľa vedcov planéta vtedy už bola hojne obývaná druhom homo sapiens, ale táto jediná žena bola tou, pri ktorej došlo k mutácii umožňujúcej evolučnú zmenu smerujúcu k celému dnešnému obyvateľstvu Zeme. A podľa pravekých čínskych legiend svet v tom čase navštevovali ešte mimozemšťania, bytosti na omnoho vyššom civilizačnom stupni, ktorí sa nás teraz už asi boja. (Občas nám zanechajú obrazce v obilí, ale už sa u nás nezastavia, lebo my by sme na nich zaútočili.)

Nuž a genetici zistili, že naša DNA smeruje od všetkých – bielych, čiernych či domorodcov z Austrálie, Južnej Ameriky, Číňanov aj Inuitov – k jednému prapredkovi – k tej „africkej Eve“.

Nevie sa, kto bol mužom tej Evy, ale len jej deti sa začali úspešne prispôsobovať všetkým premenlivým podmienkam, ktoré ponúkajú rôzne časti sveta. Ak teda je všetko ľudstvo potomstvom africkej Evy, tak na rôznych miestach sveta v rovnakom čase žijú podobne následné generácie potomkov tejto Evy, a teda aj s podobným stupňom kapacity myslenia a vyvíjania sa.

Preklad, ktorý ste práve vydali v Ursa Minor, nesie na svojom obale informáciu, že ide o svetovú premiéru pôvodnej Chešang Kungovej kópie textu Tao Te ťingu. Toto asi musíme čitateľom trocha objasniť, veď text Tao Te ťingu na Slovensku vo vašom preklade – a v spolupráci s Egonom Bondym – vyšiel už v deväťdesiatych rokoch?!

Keď sme s Egonom Bondym prekladali tento Lao c’ov text, mali sme k dispozícii tzv. Wang Piho kópiu, ktorá je v Číne vyhlásená za oficiálnu „náhradu“ originálu a už bola preložená do množstva rôznych jazykov a na svete a má vyše 600 vydaní.