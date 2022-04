Režisér Amsler: Nemôžeme hrať rozprávky o bosorkách zo 17. storočia. Sú medzi nami

„Reflektujeme aktuálnu situáciu a žiadne podoby nie sú náhodné,“ hovorí režisér MARIÁN AMSLER o svojej najnovšej inscenácii Salemské bosorky v Slovenskom národnom divadle.

Nebojí sa otvorenej politickej kritiky, no počas svojej práce musí komunikovať aj s kolegami a kolegyňami, ktorí majú iný názor.

V jednom zo starších rozhovorov ste spomínali, že divadlu prospieva, keď má čo najviac premiér. Udržuje ho to v kondícii a podporuje jeho tvorivý potenciál. Stále to podľa vás platí?

Pandémia nami v tomto smere otriasla a ukázala, že to, čo platilo vždy, zajtra už nemusí. Pre divadlo je však niečo takéto doslova vražedné. Ja ako režisér mávam tituly naplánované rok aj dva vopred a keď sa všetko začalo meniť, zrútil sa nielen systém práce väčšiny divadiel, ale aj ten môj osobný. Stále si však stojím za tým, že divadlo by malo študovať tituly tak často, ako to len ide.

Nejde pritom len o kvantitu, ale najmä o aktuálnosť výpovede. Divadlo musí fungovať tu a teraz, sledovať aktuálne dianie. Inscenácia, ktorá má sto alebo viac repríz, len sotva môže byť stále aktuálna. Samozrejme, môže sa stať, že je nesmierne všeobecná, ale zväčša je takáto trvalková inscenácia jednoducho povrchná.

Ako však niečo môže byť aktuálne, keď sa pre réžiu konkrétnej hry rozhodujete rok či dva vopred? Žijeme v dynamických časoch, dejú sa výrazné celospoločenské zmeny. Ako to bolo v prípade Salemských bosoriek, ktoré majú v týchto dňoch SND premiéru?

Je pravda, že táto inscenácia je trochu špecifický príklad. Réžiu Salemských bosoriek som naozaj mal v SND naplánovanú už pred dvoma rokmi s tým, že ju budem režírovať v sezóne 2020/2021. Mal som vybratý titul, premýšľal som o jeho koncepcii a hoci sa realizácia pre pandémiu posúvala o rok neskôr, už pred takmer rokom sme s výtvarníkmi odovzdávali návrhy scény a kostýmov.

Rok predtým, než som začal skúšať, už musela byť hotová základná koncepcia, to však neznamená, že do finálnej inscenácie nepresiaknu aktuálne udalosti.

Procesy s bosorkami v Saleme sa odohrávali na konci 17. storočia a Arthur Miller na základe tejto historickej skutočnosti opísal historickú atmosféru v Amerike päťdesiatych rokov 20. storočia. My ale nemôžeme hrať len tieto veci.

V našom prostredí máme skúsenosť nielen s európskou inkvizíciou a honbou na čarodejnice, ale aj s druhou svetovou vojnou spojenou s prenasledovaním Židov a menšín, aj s politickými monsterprocesmi za komunizmu.

V súčasnosti zas vidíme snahu náboženskej sféry presadzovať v parlamente ideológiu, ktorá priamo zasahuje do ľudských práv. Vidno, že je veľmi jednoduché umelo vytvoriť nepriateľa a poštvať proti nemu väčšinovú spoločnosť.

Počas pandémie sme zase v priamom procese sledovali nástup hoaxov a aj toho, že ľudia sa prestali riadiť rozumom. V tomto teda Salemské bosorky úplne korešpondujú so súčasnosťou.

Hlavná téma je však o strachu a o prenikaní cirkevnej dogmatiky do chodu štátu, a teda aj do životov bežných ľudí, aj neveriacich. Je toto téma našich dní?

Pre mňa áno. Netajím sa, že sám ako gej zdesene sledujem, ako sa stupňujú útoky proti našej komunite. Zároveň je pre mňa dôležité hovoriť, že demokracia je nesmierne krehká.

Stačí pár ľudí, ktorí sa nejakým nedopatrením dostanú do parlamentu a keď je ich dosť, prevalcujú racionálnu a inteligentnú väčšinu moderných ľudí a vedia nás vrátiť späť nie o desiatky, ale o stovky rokov.

Je neakceptovateľné, aby ľudia podriaďovali svoje práva len preto, že nejakej malej skupine sa to vidí nemorálne a proti Bohu či prírode.

V inscenácii Dom ste citovali nenávistné slová kňaza Mariána Kuffu, v Salemských bosorkách ste zas z postavy sudcu spravili sudkyňu, ktorá výrazne pripomína poslankyňu Annu Záborskú. To už pôsobí ako otvorená politická kritika. Nie je problém takúto koncepciu presadiť?