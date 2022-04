Zle zapnutý prvý (jadrový) gombík

Ken Follet a Nikdy.

Ešte 24. februára o 5.59 moskovského času mohol čitateľ románu Kena Folleta Nikdy (Tatran 2022) považovať túto knihu za špionážny triler s hrozbou jadrového konfliktu medzi Čínou a Spojenými štátmi.

Keď v ten deň o 6. hodine moskovského času ruský prezident Vladimir Putin ohlásil „špeciálnu vojenskú operáciu“ s cieľom „denacifikovať a demilitarizovať Ukrajinu“ a ochrániť obyvateľov Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky pred „genocídou zo strany kyjevského režimu“, za čím nasledovala ruská vojenská agresia smerom na Charkov, Kyjev a z Donbasu na Krym, mohol onen čitateľ dúfať, že nečíta dystopický román – a tiež mohol niečo pre ukrajinských obyvateľov a utečencov aj začať robiť.

Follet a Putin

Skúsme však oddeliť Folletov román od tristnej skutočnosti u nášho východného suseda, hoci sa to pri lektúre tohto textu v podstate úplne do dôsledkov nedá, lebo Putinova hrozba použitia jadrových zbraní musela zamávať celým svetom – aj keď na druhej strane tejto poplašnej mince je vyrazené, že pôvodný plán sa nedarí uskutočniť a váhu ruskému impériu musí nutne dodať to, čo mu zvýšilo a čo slúžilo doteraz iba či predovšetkým na odstrašenie druhej strany alebo inej jadrovej veľmoci (lebo všetky ostatné znaky Ruska ako druhej najväčšej vojenskej veľmoci vyprchávajú ako para nad hrncom) – jadrový arzenál je dnes to podstatné, prečo svet berie vážne Putinove slová, hoci lož sa stala jeho pracovnou metódou.