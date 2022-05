Keď je čitateľ vydavateľom (II.)

Crowdfunding môže mať mnoho podôb.

Crowdfunding môže mať mnoho podôb, využívajú ho vydavateľstvá i občianske združenia

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Clémentine Beauvias: Mladých čitateľov nepriťahujú príbehy, ktoré nie sú intenzívne Čítajte

Viete, čo má spoločné ilustrovaná knižka o vojne pre deti, literárny časopis HMOTA a reportáž so zle vytlačeným obalom? Svojich čitateľov nachádzajú vďaka skupinovému financovaniu. Crowdfundingové kampane sú obľúbené aj medzi vydavateľstvami či občianskymi združeniami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Záujem, ktorý prinášajú smutné okolnosti

Začnime jednou z najaktuálnejších kampaní. Po vypuknutí vojny na Ukrajine vzrástol záujem o knižky, ktoré by mohli pomôcť lepšie pochopiť aktuálnu situáciu. Jednou z nich je aj Vojna, ktorá zmenila Rondo – dlhodobo vypredaná a prakticky nezohnateľná. Do niekoľkých dní však prišlo vydavateľstvo s riešením – vytvorilo na platforme Donio.sk kampaň.

„Nápad s crowdfundingom bol čiastočne založený na tom, že sme si chceli overiť, či bude o titul dostatočný záujem,“ prezrádza František Malík z vydavateľstva BRAK. Vojna, ktorá zmenila Rondo, je úplne prvou knižkou, ktorú vydali a dotlač plánovali už dlhšie: „Nesmierne sa tešíme zo záujmu o túto knihu, no jedným dychom dodávam, že okolnosti, pre ktoré by si čitatelia želali mať knihu v poličkách, sú nesmierne smutné a nemalo by to takto byť.“ Všetky finančné prostriedky, ktoré sa vyzbierajú nad rámec rozpočtu, poputujú na pomoc Ukrajine.

Skupinové financovanie využilo vydavateľstvo už niekoľkokrát a vedia si predstaviť kampane aj v budúcnosti. Malík si myslí, že crowdfunding ovplyvňuje aj to, ako ľudia vnímajú danú knihu: „Niektorí autori neradi vidia svoj titul spojený s takýmto prostriedkom financovania, lebo to môže vyznievať, že sa zaraďujú medzi začínajúcich autorov.“ Podobné projekty pritom už dávno nie sú symbolom akéhosi štartéra, ale fungujú často na predplatiteľskom princípe.

Vyjadríte sympatiu, dostanete zážitok

Oveľa viac knižných kampaní nájdeme na platforme Startlab.sk, ktorej sme sa venovali aj v prvej časti reportáže. Pri financovaní novinky Moc sexu tu vytvorilo projekt aj vydavateľstvo Paradigma Publishing. „Spolufinancovanie cez internetové kampane je často jediným prostriedkom, ako sa vyhnúť extrémnemu podnikateľskému riziku,“ hovorí Anton Hruboň.