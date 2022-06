Vraj im to nejde do úst. Niektorí herci by asi radšej mali vrátiť diplom

Ján Štrasser píše o útrapách prekladateľa.

Pred necelým rokom som v Činohre SND videl inscenáciu hry amerického autora Davida Mameta Glengarry Glen Ross a neskôr som si prečítal na stránkach Národného zaujímavý príspevok Sama Marca, ktorý bol odborným konzultantom prekladu hry.

Jeho text ma inšpiroval k malej úvahe, čo znamená prekladať pre divadlo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Povedzme si na rovinu, že na rozdiel od prekladania poézie či prózy je prekladanie pre divadlo rýchlejšie, neraz zaujímavejšie, a ak má inscenácia divácky úspech, aj lukratívnejšie.

No táto strieborná minca má aj svoj rub: prekladateľ dramatického textu sa musí zmieriť s tým, že pri premiére bude z javiska počuť v lepšom prípade trochu, v horšom značne iné slová a vety, ako preložil.

Jednou zo základných zásad umeleckého prekladu je zhoda prekladu s originálom, pokiaľ ide o jeho obsah, úplnosť a celistvosť. V divadle to tak celkom neplatí.

Dosť dlho som pôsobil v divadlách ako dramaturg, aby som vedel, že text hry je pre inscenačný tím spravidla len polotovar, s ktorým sa tvorivo (niekedy aj znetvorivo) pracuje – najmä sa škrtá a prepisuje.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Z Národného sa neodchádza, iba ak v truhle. Ján Štrasser píše, ako sa doň prichádza Čítajte

Budem hovoriť len za seba. Viem prebolieť škrty v texte hry, hoci sa niekedy sám seba pýtam, načo som sa tri dni mordoval práve s tou pasážou, ktorú inscenátori bez milosti vyhodili?

S čím sa však ako (prepáčte, skúsený) prekladateľ neviem zmieriť, je, keď si herec/herečka, či už sám, či v spolupráci s režisérom, prepisuje svoje repliky.

Prekladateľ v zhode s významom a štýlom originálu preloží: „Pane, myslím, že to, čo ste práve povedali, nezodpovedá skutočnosti.“ Herec povie: „Klamete!“ Ak má prekladateľ šancu spýtať sa herca, prečo to povedal takto, spravidla odpovie: „To, ako ste to preložili, mi nejde do úst.“