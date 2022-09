Požiadal o asistovanú samovraždu. Godard nebol chorý, ale mal dôvod zomrieť

O smrti takto uvažuje aj Alain Delon.

BRATISLAVA. Nemal žiadnu smrteľnú chorobu. Preto ju ani médiá nemohli uviesť, aby vysvetlili, prečo Jean-Luc Godard zomrel.

Legendárny filmový režisér mal 91 rokov, a preto jeho smrť nebola prekvapivá. Napriek vysokému veku však mohol ešte žiť.

Svoj život ukončil sám. Členovia jeho rodiny povedali, že jeho rozhodnutie bolo premyslené a že mu záležalo na tom, aby sa o tom verejnosť dozvedela. Nedostali však šancu to oznámiť.

"Správa o jeho smrti unikla do médií o dva dni skôr, ako sme chceli. Takže sme nestihli sformulovať oficiálne vyhlásenie," cituje Godardovu rodinu denník Le Figaro.

Pomohli mu, ale nie zo zištných dôvodov

Keby novinári chvíľu počkali, hneď by bolo známe, že si vybral asistovanú samovraždu. Mal na to dôvod a našiel si aj cestu, ako to urobiť.