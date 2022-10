Nebojujete, takto zomriete, vraveli mu v nemocnici. Jeff Bridges to už takmer vzdal

Obe vážne choroby dnes vníma ako dar.

Na archívnej snímke zo septembra 2018 americký herec Jeff Bridges prichádza na premiéru filmu Bad Times at the El Royale (Zlé časy v El Royale) v Los Angeles. (Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. O žene už iba sníva. Žije sám a spoločnosť mu robia len dva psy. Viac by ani nezvládol.

Telo má slabé a rýchlo sa zadýcha, aj taký jednoduchý pohyb, ako je ľahnúť si alebo vstať z postele, mu robí veľké problémy. Kým sa dá dokopy a naleje si rannú kávu, prejde istý čas.

Je viditeľné, že už je to starý muž.

Takto Jeff Bridges vyzerá v novom seriáli The Old Man. A vôbec sa do tejto polohy nemusel nútiť ani štylizovať, pretože v skutočnom živote bol na tom nedávno ešte oveľa horšie.

Rakovina, to bola ešte malina

Síce sa už blížil k sedemdesiatke, stále sa cítil dobre. Mal dostatočnú formu na to, aby hrával hlavné postavy a ešte v roku 2017 bol nominovaný na Oscara za detektívny triler Hell or High Waters.

Nič ho nebolelo, s ničím nemal problémy.

Až jedno ráno pri cvičení pocítil, že niečo nebude v poriadku.