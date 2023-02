Môže človek nahnevaný na systém vziať spravodlivosť do vlastných rúk?

Zo slovenského Invalida môže byť divácky hit.

Hodnotenie 8 / 10 Invalid Zhrnutie: Frfľoši tvrdia, že Slováci nevedia nakrúcať komédie. Invalid by mohol tieto hlasy aspoň trochu utlmiť.

Keď dostal český herec rómskeho pôvodu Zdeněk Godla v rozhovore pre SME otázku o filme Invalid, rozžiarili sa mu oči. Nakrúcanie s režisérom Jonášom Karáskom si pochvaľoval.

Skamarátil sa pri ňom so slovenským hercom Gregorom Hološkom. Ten hrá v novej čiernej komédii hlavnú úlohu. Godla stvárňuje tú druhú najväčšiu. A je výborný.

Karásek sa svojím predchádzajúcim filmom Amnestie vrátil do Československa na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia a sledoval udalosti, ktoré viedli k vzbure väzňov v Leopoldove, ako aj vzburu samotnú.

Vo svojej novinke sa tiež vracia do 90. rokov, do divokého obdobia mečiarizmu, a ukazuje aj to, ako sa mafiánska hrubá sila prepájala s politikou. Tentoraz to však urobil vo forme bláznivej čiernej komédie.