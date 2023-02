Denisa Havrľová: Film Invalid nás Rómov nemôže uraziť. Uráža nás milostná scéna v Cinke Panne

Iveta a Invalid môžu veľa zmeniť.

Bez tašiek, bez peňaženiek, len s nožíkom v topánke - pre prípad, že by sa v obrane zišiel. Tak išli jej spolužiaci na Akadémii umení do Hermanoviec, keď tam pre nich fotograf Tibor Huszár zorganizoval workshop.

Novinárka, aktivistka a dnes aj pedagogička v Škole dizajnu DENISA HAVRĽOVÁ bola zvedavá, aký obraz Rómov prinesie komédia Invalid.

Príbeh dvoch outsiderov - muža na vozíčku a jeho nového kamaráta z rómskeho geta, ktorí sa postavili mafiánom a politikom - je napísaný mimoriadne duchaplne a vtipne a plným právom sa už po niekoľkých dňoch od premiéry stáva veľkým hitom.

Pozoruhodným detailom je, že jej scenárista a režisér veľmi slobodne a uvoľnene pracujú s motívom, že drobná kriminalita je pre Rómov prirodzená.

Denisa Havrľová sa na tom smiala. "Ak nás niečo uráža, tak potom film Dušana Rapoša Cinka Panna, nie Invalid," hovorí.

Z komédie Invalid sa stáva veľký hit. Myslíte, že ste ju vnímali citlivejšie ako ostatní?

Keď som išla do kina, bola to pre mňa veľká neznáma. Čítala som recenzie, videla som ukážky. Vravela som si, no, som zvedavá, ako filmári Rómov zobrazia.

Trochu som sa bála. Môj strach bol však zbytočný. Vo filme nebolo nič, čo by nebolo pravdivé. Naopak, ocenila som, že scenárista Rómov poznal, vedel, aké slová a slovné spojenia v jazyku používajú a ako im má napísať dialógy.

Vo filme sa všetko začína a končí deklom z kanála, ktorý ukradnú malí Rómovia. Je to síce vtipný motív, ktorý krásne funguje, nemôže však také spájanie s kriminalitou Rómom uškodiť?

Nie, pretože iné scény to vykompenzovali. Keď Gabova (jeden z hlavných hrdinov, ktorého hrá Zdeněk Godla, pozn. red.) manželka zistila, že deti ukradli dekel, okamžite im nariadila, aby ho šli vrátiť. A ony šli. To bol vynikajúci ťah. S Rómami sa nesie mýtus, že kradnú. No vždy sa medzi nimi nájde niekto, kto povie, že to nie je správne.

Gabovej žene sa nepáčilo ani to, keď Laco (muž na vozíčku, ktorého hrá Gregor Hološka) prišiel do osady. Vedela, že je zapletený do problémov a že do nich stiahne aj celú jej rodinu, keď ho tam polícia nájde. Nakoniec ho však prijala, v čom tiež vidím pekný moment a dobrý zámer filmárov: Rómovia svojim kamarátom pomáhajú, aj keď tým trochu riskujú.

V jednej scéne sa hlavný hrdina Laco spýtal dvoch malých Rómov: Chlapci, dokázali by ste zo starostovej kancelárie ukradnúť jeden špeciálny predmet? Odpovedali mu: Žiadny problém! Nemali by sme sa cítiť trochu previnilo, že sa na tom smejeme?

Mne to vôbec neprekážalo. Po prvé, je to tak, také veci sa dejú.