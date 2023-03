Dobrý deň, ste postihnutý? Kto bude chcieť Oscara, zdravý biely heterosexuál mu nepostačí

Na Slovensku by filmárky kvóty nechceli.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Boli štyria, boli najlepší kamaráti, mali rovnakú prácu a rovnaké problémy. Rozhodli sa vyskúšať, či ich budú zvládať lepšie, ak budú mať v krvi presne trafenú mieru alkoholu.

Hneď ako sa Chľast, film o partii stredoškolských učiteľov dostal do kín, pre dánskeho režiséra Thomas Vintenberga sa začala obrovská jazda. Z jeho osobného príbehu boli nadšení diváci aj kritici a zoznam cien, ktoré zaň dostával, vyvrcholil v roku Oscarom v cudzojazyčnej kategórii.

No predsa sa medzi reakciami našli aj nejaké protestné hlasy. Problém bol vraj v zložení hlavných hrdinov: Sú to samí muži. Bieli. Heterosexuáli - a ešte aj zdraví. To má byť vzorka spoločnosti?

Thomas Vintenberg vtedy krútil hlavou a aj v rozhovore pre SME vysvetľoval, že keď nakrúca filmy, neriadi sa politickou agendou, iba svojou zvedavosťou. Bol presvedčený, že to je pre tvorbu autentických príbehov to podstatné, a celosvetová reakcia na film mu dala za pravdu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sexuálne zneužitý a opustený. Brendan Fraser sa cez chorobnú obezitu dostal k vykúpeniu Čítajte

Lenže to bolo v roku 2021.

Dnes už by filmári s takým postojom mohli naraziť. Americká filmová akadémia od budúceho roka sprísni podmienky, ktoré musia tvorcovia splniť, ak budú chcieť svoje diela prihlásiť do hlavnej kategórie v súťaži o Oscara.

Ako zistiť, či je niekto gej?

"Budem úprimný, keď som ich prvýkrát videl, úplne som sa vyľakal. Cítil som sa podobne, ako keď uvidím výšku daní, ktoré mám zaplatiť. Všetci v štúdiu sme sa na seba pozreli s otázkou v očiach: čo teraz budeme robiť?" cituje časopis Hollywood Reporter anonymného producenta.