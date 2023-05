Milovať brata sa dá rovnako, ako ho nenávidieť. Jedinou logikou je pri tom smrť

Súrodenecký spor môže trvať aj dvadsať rokov, ukazuje film s Marion Cotillardovou.

Keď sa na brata pozerá, vidí všetko, čo sa na ňom môže iným páčiť. Úplne chápe, prečo sa doňho zamilujú a prečo ho ľúbia.

Aj ona ho kedysi ľúbila. No teraz ho však nenávidí. A ani nevie ako, aj tie slová vysloví, rovno jemu do tváre. Nenávidím ťa, vieš to?

A on jej s úsmevom odvetí: Viem.

Od tej chvíle prešlo už dvadsať rokov, a Alice s Louisom sa stále nerozprávajú. Obaja majú skvostnú kariéru, ona je herečka, on je spisovateľ, no aj tak je zrejmé, aký negatívny vplyv na nich odcudzenie má.

Louis je vyhorený a neschopný prežívať hlbšie city, Alice je zovretá úzkosťou a odkázaná na silné lieky.

Vo filme Brat a sestra, ktorý práve vstupuje do slovenských kín, nie je jasné, čo sa medzi nimi stalo. Herci Marion Cotillard a Melvil Poupaud vstupujú na scénu už ako bytosti poznačené sporom, zranené a spurné.

Jasné je len jedno. Zodpovedajú poznaniu, že na jednom brehu súrodeneckého vzťahu je láska, a na tom druhom rivalita.

Keď je pohreb neriešiteľná situácia

Režisér Arnaud Desplechin ich príbeh postavil na dvoch neznámych: či dokážu jeden druhému vysvetliť, čím si tak ublížili, a či s tým ešte dokážu niečo urobiť.

Príležitosť na to majú pomerne drastickú.