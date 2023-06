Speváčky nahradila upratovačka. Swingu išli po krku fašisti, no väz mu zlomili komunisti

Festival Istropolitana prináša najlepšie absolventské inscenácie.

Počas silvestrovskej noci roku 1947 to v kaviarni Čierna perla vrelo. Orchester a spevácke trio ohurovalo publikum jedným šlágrom za druhým. Potápky, ako sa pre typický tanečný pohyb v dobovom slangu hovorilo milovníkom swingu, ledva lapali po dychu a majiteľ kaviarne spokojne rátal tržbu.

Povojnové uvoľnenie bolo na vrchole. Protektorát a nemecké zákony, ktoré džez a swing postavili do ilegality, už neplatili a všetci chceli dobehnúť to, čo za dlhé roky zameškali. Zdalo sa, že najväčšie problémy sú so zháňaním hodvábnych pančúch a intrigami v ženskej šatni.

Málokto však tušil, čo sa už o pár mesiacov stane, ako dopadnú najbližšie voľby a ako sa na slobodný tanec a spev bude dívať nová totalita. Všetko to postupne ukazuje muzikál SWING! Podle rytmu poznáte nás, absolventské predstavenie študentov a študentiek Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne.

Znovuobjavenie swingu?

Bratislavskí diváci a diváčky ho vzácne mohli vidieť vďaka hosťovaniu na festivale Istropolitana Projekt ´23. Ide o unikátny medzinárodný festival divadelných vysokých škôl, ktorý organizuje s dvojročnou periodicitou Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave a ktorý aktuálne prebieha.

V pomerne krátkom čase ide v našom teritóriu už o tretiu inscenáciu, ktorá sa dotýka swingovej éry a osudov ľudí spojených s touto hudbou. Nedá sa nespomenúť muzikál Bonviván inšpirovaný životom Františka Krištofa Veselého, ktorý prednedávnom uviedlo divadlo Nová scéna.

Ešte viac sa však núka porovnanie s inscenáciou Swing heil!, ktorá vznikla v spolupráci Divadla Pôtoň a Horáckeho divadla v Jihlave a ktorá svojským jazykom hovorí o osudoch Anny Goldsteinerovej a Niny Jirsíkovej. Obe ženy režim za ich lásku k swingu tvrdo potrestal.

Zvýšený záujem o tému swingu a osudov ľudí, ktorí sa tomuto hudobnému žánru venovali, podporila aj kniha Petra Kouru Swingaři a potápky v protektorátní noci. K nej sa k ako dôležitému inšpiračnému zdroju hlási aj inscenácia Swing heil! ako aj študentský muzikál Swing!