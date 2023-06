Americká hudobníčka so slovenskými predkami: Caroline Polachek patrí medzi headlinerky Pohody

Prekonáva limity popu, rada dostáva ľudí do stavu, akoby sa pozerali na hviezdy.

Len nedávno jej vyšiel album Desire, I Want to Turn Into You, ktorý zožal oslavné recenzie. „S týmto albumom sa Caroline Polachek oslobodila od vonkajších očakávaní a pretavila svoj vnútorný nepokoj do nákazlivej popovej eufórie,“ napísal server Allmusic.com. A niektorí hovoria o tom, že Polacheková ním limity popu prekonáva.

Má silný hlas, vie s ním pracovať a za pozornosť stojí aj hudobné aranžovanie jej pesničiek. Sú hravé, pôsobia uvoľnene, suverénne a neraz sa v nich kombinuje naliehavosť so spevnou radosťou. Miestami sa v jej hudbe zrkadlia 80. roky, no nie je to retro a jej zvuk znie moderne.

Kate Bush generácie Z

V 38-ročnej americkej speváčke a hudobníčke sa miešajú všelijaké inšpirácie. Veď rané detstvo strávila v Japonsku. A dokonca má slovenských predkov. Jej pradedo z otcovej strany pochádzal z východoslovenskej obce Ladomír. Takže jej vystúpenie na Pohode bude mať aj trochu špeciálnu príchuť.

Speváčku Kate Bush, ku ktorej v Británii prirovnávajú aj Slovenku Ninu Kohout, možno pripomenúť aj v súvislosti s Polachekovou. Ako tínedžerka bola totiž jej veľkou fanúšičkou. Denník Guardian ju dokonca nazval Kate Bushovou generácie Z. „Emócie a čistá expresia a energia tryskajú všade navôkol – považujem to za veľmi muzikálne ponímanie,“ povedala v tejto súvislosti Caroline Polachek.

Inšpirovali ju však aj Björk, Fiona Apple, Celine Dion či dokonca Enya. Ako tínedžerka spievala v zboroch – piatich naraz, a okrem opery i v dvoch metalových kapelách. Záber mala teda naozaj široký.

O svojej hudbe hovorí, že ju zaujíma vytváranie vrstiev. Väčšina poslucháčov sa podľa nej síce nedostane za tú prvú, ale ona chce robiť pesničky také bohaté, ako sa len dá. Pre tých, ktorí chcú objavovať. A zároveň je to podľa nej dobrý spôsob, ako odolávať tendencii rýchleho posudzovania a okamžitých názorov, ktorá sa rozšírila s príchodom sociálnych médií. „Záhada je jednou z najmocnejších síl,“ tvrdí.

Alebo inak, rada vraj dostáva ľudí do stavu, akoby sa pozerali na hviezdy, jasne ich videli, ale nerozumeli im.