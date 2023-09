Kirchhoff: Čo nám to chcú politici nahovoriť? Že chlapi neplačú? Aj Uhrík plače, len tajne

Fico nás presvedčil, že on a Blaha sú Dubčekove deti, vraví režisér.

Keď je v uliciach, väčšinou sa pri tom udeje niečo vypäté a konfliktné. Inak to nebolo ani teraz, keď nakrúcal film Všetci ľudia budú bratia, venovaný Alexandrovi Dubčekovi a dedičstvu, ktoré po sebe v Slovákoch zanechala jeho slepá viera v socializmus.

Keď sa k jeho buste na akcii Matice slovenskej klaňal Robert Fico, padla aj facka a nakoniec musela prísť sanitka.

ROBERT KIRCHHOFF prechádza cez jeho veľké chvíle, omyly aj krivenie chrbtice tak komplexne, že pri tom zároveň objavuje a vysvetľuje mentálnu cestu, ktorá nás dostala od viery v politiku s ľudskou tvárou až po obdiv hrubej sily.

V rozhovore sa dočítate: Čo sa Dubčekovi stalo pri brutálnom únose do Moskvy a prečo si Kirchhoff myslí, že práve on spustil normalizáciu,

prečo Kusý a Šimečka vytriezveli, a Dubček neprestal socializmu slepo veriť,

akú životnú úroveň mal po odstavení od moci, ako vyzeralo jeho šikanovanie a ako sa zachoval pri Charte 77,

čo Kirchhoff cítil, keď Dubček vystúpil na tribúne počas revolúcie a prečo ho za pár sekúnd sklamal,

čo by sa mohlo na Slovensku stať, keby v roku 1992 Dubček nezomrel,

ako sa stalo, že si Fico uzurpuje jeho popularitu a prečo frustráciu Slovákov nemožno pripísať chudobe,

čo sa stalo s jemnými mužmi v politike,

prečo Dubčekov syn posiela kritika Fica na psychiatriu,

aký vzácny materiál mu Dubčekovi synovia neposkytli.

Hovorí sa, že Dubček si získal davy svojím úsmevom. Stačilo mu to, alebo potreboval aj čosi iné?

Brežnev sa ho raz opýtal: Saša, čo to znamená, ten socializmus s ľudskou tvárou? My vari nemáme ľudskú tvár? Pripomeňme si, že v tom čase sme boli beznádejne uväznení vo sfére ruského vplyvu. Mali sme pred sebou obraz šedivých mastodontov, komunistických papalášov.

Dubček bol sympaťák, jeho imidž ich dokázal prekryť. Jeho charizma prepájala rôzne intelektuálne a sociálne spoločenské vrstvy. Takého človeka Rusi potrebovali, aby zlepšili celkový obraz hrôzostrašného a prehnitého režimu. Brežnev aj Chruščov si ho obľúbili, vďaka jeho perfektnej ruštine ho volali Náš Saša.

Môj syn, ktorý pre film vytvoril jeho bustu, mi povedal: Dubčekova tvár má v sebe niekoľko pohlaví a živočíšnych druhov. Je Dubčekom a zároveň rybou, delfínom, vtáčikom, mužom, ženou i dieťaťom.

To možno vysvetľuje, prečo ho ľudia mali radi, obsahoval kúsok ich samých. Mohli doňho premietať svoje sny a odvahu naplniť ich. To, myslím si, hľadajú v politikoch doteraz. Chceli počuť niekoho, kto sa usmieval a vravel, že môžeme byť bratia a sestry a žiť šťastnejší život.

Myslíte si, že za jeho vystupovaním bol nejaký marketing? Mal premyslené, ako sa má tváriť a čo má hovoriť?

Nedokážem pripustiť, že by vedel tak dlho klamať telom. Veril, že môžeme byť bratia a sestry a žiť šťastný život aj v socializme. Pokúšal sa o úplnú autonómiu, rozhodovanie sa bez Kremľa, chcel vytvoriť vlastný "slnečný štát".

Keď strihačka Janka Vlčková dokola počúvala jeho nudné prejavy plné fráz a zajakávania, prevracala oči a hovorila: to nie je Dubček, ale Tupček! Ako sa takýto človek mohol stať symbolom?

Na druhej strane, jeho tvár mala v sebe mystérium. So svojimi prejavmi a so svojou čistotou mi pripadal ako svätý František - prostáčik boží. Čím hlbšie sme sa však vnárali dovnútra jeho postavy, tým viac som v ňom videl pragmatického a mimoriadne priebojného aparátnika s vlastnou víziou.

A karieristu.

Áno, asi bol aj karierista. No nezabudnime na to, akú nepredstaviteľnú a nevídanú slobodu priniesol spoločne s ďalšími mužmi a ženami Pražskej jari. Zrušili cenzúru. Napríklad, režiséri Novej vlny ho milovali za to, že sa mohli slobodne vyjadrovať a slobodne nakrúcať. To z neho už nikto neodpára. Napriek nepochybným zlyhaniam.

Pri tomto filme ma naučil, že ak chceme rozumieť svetu, musíme prijať, že jedna vec vyvažuje druhú, presnejšie, že sa navzájom musia vyvažovať.

Zazlievate mu podpis pod Moskovskými protokolmi?

Ten nie. Viem si predstaviť, že situácia sa inak riešiť nedala. Tlak, ktorý naňho Brežnev spolu s ďalšími vyvíjal, bol obrovský.

Ako si to máme predstaviť?

Pripomína mi to situáciu na Ukrajine. Až na to, že sme tu mali takmer štvornásobne viac vojsk a zrejme by nám nikto nepomohol. Na rozdiel od Zelenského, celý Dubčekov kabinet okamžite uniesli najprv na Ukrajinu a neskôr do Moskvy hneď na začiatku invázie. Všetci boli presvedčení, že ich idú popraviť, ako to urobili s Imre Nagyom v Maďarsku.

Keď vysvitlo, že sa s nimi chcú stretnúť Brežnev, Suslov, Kosygin a Podgornij, prvé, na čo sa ich Dubček spýtal, bolo: Čo sa deje v Československu? Nemal pochybnosti o tom, že ho Brežnev môže ľahko odstrániť a nasadiť namiesto neho Biľakov, Indrov a Husákov. Prehrával a vedel, že prehrá, ale nevedel, akým spôsobom odísť porazený.

Ako sa k nemu Brežnev správal? Bol to otvorený boj?

Čítal som jeho denníky, najprv si doň zapísal: Dubček je kontrarevolucionár, chce vystúpiť zo sovietskeho bloku. Je to zradca. A potom, už v roku 1969, pokračoval: Zatiaľ ho nechajme vo funkcii, aby mohol zaviesť cenzúru a konsolidovať situáciu. Potom ho vymenujeme za veľvyslanca v Mongolsku a nakoniec ho odstavíme úplne.