Desmod odstúpil z Eurovízie

BRATISLAVA. Najpopulárnejšia kapela posledných rokov na Slovensku, Desmod, odstúpila zo slovenského finále pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest 2009. ČTK to dnes potvrdil jej manažér Michal Kožuch, podľa ktorého sú dôvodom aj údajné útoky médií na kapelu. Slovenskí speváci budú skúšať šťastie v európskej súťaži po viac ako desiatich rokoch. O tom, kto bude krajinu zastupovať, rozhodnú diváci Slovenskej televízie v nedeľu.

Kapelu podľa Kožucha odradili rôzne tvrdenia v médiách. "To, čo sa vytiahlo, tie klamstvá," povedal Kožuch.

Denník SME napríklad spochybnil spôsob , akým celá súťaž prebieha. Po nehode speváka Mária Kollára Kulyho totiž skupina dostala druhú šancu vystúpiť v semifinále ešte raz, čo podľa SME štatút súťaže neumožňuje. Denník Plus Jeden Deň zase naznačil, že Desmod má na rozdiel od ostatných súťažiacich výhody.

"Obvinili nás z podvodu, že ako jediná kapela sme mali odposluchy. Všimol som si, že ich mala aj Metalinda, Michal Chrenko, Tomáš Bezdeda," dodal Kožuch.

Kapela, ktorá tri roky za sebou získala poslucháčske ocenenie Zlatý slávik, však odstúpila vraj aj preto, že chce uvoľniť miesto vo finále ďalšiemu niekoľkonásobnému Zlatému slávikovi, Petrovi Cmorikovi. Ten nepostúpil, keďže v diváckom hlasovaní skončil za Desmodom. Cmorik sa však údajne vyjadril, že o súťaž už nemá záujem.

Podľa portálu Pravda.sk však nie je isté, či sa Cmorik bude môcť do súťaže vrátiť. Zrejme sa špekuluje aj o tom, že vo finále sa objaví nie 16, ale 15 súťažiacich.

Víťaz súťaže bude Slovensko zastupovať v polovici mája na medzinárodnom finále súťaže v Moskve. Diváci rozhodnú, či to bude niektorá zo stálic slovenskej scény, niekto z finalistov súťaže SuperStar alebo menej známy interpret. "Keďže ide o pesničkovú súťaž, dôležitá je samotná pesnička, nie zvučnosť mena interpreta. Šancu majú tým pádom aj menej známi umelci," povedal PR manažér STV Martin Kontúr.

Podľa Kožucha však súťaž už nie je o pesničkách, keď sa v novinách rozoberá zákulisie súťaže a súkromie hudobníkov.

Odpoveď STV na článok v Plus 1 deň

STV rozhodne odmieta tvrdenia, ktoré boli zverejnené v dnešnom (3.3.2009) vydaní denníka Plus 1 deň v článku s názvom „Postúpili vďaka podvodu?“.



Konštatovania, že skupina Desmod je od začiatku súťaže Eurovision Song Contest 2009 zvýhodňovaná považujeme za zavádzanie verejnosti. Po nešťastnom zranení lídra skupiny Desmod sa Mário „Kuly“ Kollár vyjadril, že napriek zraneniu chce vystúpiť a bol pripravený podpísať tzv. reverz, aby ho prepustili z nemocnice a mohol účinkovať v prvom semifinálovom kole Eurosongu (15.2.2009).

To STV spolu s manažérom skupiny Desmod Michalom Kožuchom odmietla. K tejto situácii došlo priamo na skúške samotného večera. STV vyhodnotila túto situáciu ako mimoriadnu, pri ktorej neboli porušené žiadne pravidlá štatútu a teda skupina Desmod nebola vylúčená zo súťaže. STV sa preto po dohode s manažérom skupiny a po vyjadreniach lekárov rozhodla zaradiť Desmod do piateho semifinálového kola.



Rovnako odmietame tvrdenia o tom, že sme nepovolili semifinalistom používať vlastné tzv. odposluchy. Každý, kto si vlastný ´odposluch´ priniesol, ho mohol počas semifinálových kôl použiť. Nemáme informácie o tom, že by štáb Eurosongu niektorému zo semifinalistov použitie ´odposluchu´ vyslovene nepovolil.

Martin Kontúr,

PR manažér Jednotky STV