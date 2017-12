Britská hviezda v Slovenskom rozhlase

Slávny klávesista skupiny Deep Purple si dvakrát zahrá so slovenskými klasikmi i s rockermi.

11. mar 2009 o 0:00 Oliver Rehák

Jon Lord prišiel do Bratislavy niekoľko dní pred svojím koncertom. Skúša v sále Slovenského rozhlasu, kde zajtra odohrá skladbu Concerto for Group and Orchestra a niekoľko hitov, ktoré zložil počas hrania v skupine Deep Purple.(Zdroj: SME – PETER ŽÁKOVIČ)

BRATISLAVA. „Ta-ta-táá," znelo včera v Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Legendárny riff z hitovky Child In Time od legendárnej skupiny Deep Purple skúšal sám jeho autor Jon Lord na koncert, ktorý sa v rovnakej sále uskutoční dnes a zajtra.

Symfonický rock

Britský klávesista Jon Lord, zakladajúci a dlhoročný člen Deep Purple, je na Slovensku už niekoľko dní. Prišiel sem nacvičiť svoje slávne skladby so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a rockovou skupinou, ktorú zostavil náš vyhľadávaný bubeník Emil Frátrik.

„Bravo," okomentoval hlavný hrdina časť svojej hudby, ktorá práve doznela v podaní rozhlasových symfonikov. Počas našej prítomnosti čulo cvičil s orchestrom, aj s rockermi. Hralo sa z nôt, aj improvizovalo.

Na pódiu chýbali už len sólisti, Angličan Steve Balsamo a Poľka Kasia Laska. Obaja v Bratislave odspievajú skladby, ktoré Lord skomponoval ešte počas svojho účinkovania v prvej zostave skupiny Deep Purple. Balsamo je známy z účinkovania v britskej produkcii muzikálu Jesus Christ Superstar a ako člen sprievodnej skupiny Eltona Johna, muzikálovou hviezdou je aj jeho poľská kolegyňa.

Okrem hitoviek Deep Purple v druhej časti večera príde aj na ukážky zo Sarabande, ktorá je považovaná za najlepšie Lordove orchestrálne dielo. Túto osemčasťovú suitu napísal ešte v roku 1975 ako sólový projekt popri Deep Purple, s ktorým sa po rokoch opäť vrátil ku svojmu klasickému vzdelaniu.

Ťažiskom zajtrajšieho koncertu je však prvá časť. Celú ju tvorí skladba s názvom Concerto for Group and Orchestra. Premiéru mala v roku 1969, v londýnskej Royal Albert Hall. Bol to ambiciózny projekt, ktorý vymyslel práve Jon Lord. Naštartoval módnu vlnu artrocku, spájania prvkov bigbítu a klasiky, aké sa u nás objavilo na prvých platniach Vargovej skupiny Collegium Musicum.

To isté a predsa iné

Kapelou, ktorá v Londýne premiérovala Concerto for Group and Orchestra, boli, pochopiteľne, Deep Purple. Ich protihráčom sa stal The Royal Philharmonic Orchestra.

Jediným pamätníkom večera je samotný autor hudby, ktorý si svoj klávesový part dvakrát zahrá aj v Bratislave. O všetko ostatné sa postarajú slovenskí muzikanti, ktorých bude dirigovať Martin Majkút. Mladý hudobník momentálne pôsobí ako šéfdirigent Southern Arizona Symphony Orchestra.

„Základný princíp je súboj rockovej skupiny s orchestrom. Mení sa podobne ako klasika - podľa toho, akí muzikanti, sólisti a dirigent ju práve hrajú. Ja sám to hrám inak ako kedysi," povedal Jon Lord pred pár týždňami v exkluzívnom rozhovore v SME. „Vždy sa teším na nové spracovanie, lebo je takmer vždy niečím iné. Je vzrušujúce počúvať, ako rôzne ju dokážu rôzni ľudia interpretovať."

Keďže skladba Concerto for Group and Orchestra oslavuje tento rok štyridsiatiny, slávny hudobník s ňou precestuje niekoľko krajín. Pôvodne mala hneď po Bratislave zaznieť aj v Košiciach, no pre krátkosť času a náročnosť prípravy celého projektu z toho zišlo. Ale nie definitívne: „Pre Košice hľadáme optimálny náhradný termín ešte koncom tohto roka," potvrdil nám promotér Raymond Kaňa.

Dovtedy fanúšikovia britských legiend nebudú živoriť. V máji sa do Bratislavy na ďalšiu koncertnú návštevu chystajú Deep Purple.